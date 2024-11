La Fanfara della Polizia di Stato e Polizia Sportswear a Cinecittà 2 per dire no alla violenza sulle donne

(AGENPARL) - Roma, 23 Novembre 2024

La Fanfara della Polizia di Stato ha aperto, a Roma, nel centro commerciale Cinecittà 2, la serie di iniziative organizzate per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Un evento molto speciale che si è arricchito con l’allestimento, all’interno del centro commerciale fino al 6 gennaio, dello stand del brand ufficiale Polizia Sportswear, per presentare in anteprima la collezione Special Edition Natalizia: due felpe e due magliette che interpretano i principi e la tradizione della PS, coniugandoli con uno stile moderno e accattivante, in cui spicca la pantera stilizzata, simbolo di forza ed energia.

Perché è con sempre maggiore determinazione, soprattutto alla luce dei quotidiani, tragici fatti di cronaca in cui le donne sono vittima di violenza, che la Polizia di Stato rilancia “Questo non è amore”, l’iniziativa nazionale che punta a supportare le vittime e a promuovere la cultura del rispetto.

Con Polizia Sportswear, la PS decide, quindi, di avvicinarsi ancora di più ai cittadini, con l’obiettivo di entrare nel quotidiano con abiti sportivi che richiamano l’idea di protezione, tutela, vicinanza e che riaffermano il legame profondo con le forze di polizia.

Durante l’evento, sono intervenuti rappresentanti di spicco della Polizia di Stato per ribadire il loro impegno nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere e per illustrare i risultati concreti raggiunti dal progetto “Questo non è amore”.