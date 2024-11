Comunicato stampa congiunto – Banche contro la violenza economica, arriva l’iniziativa “Parole di inclusione”

(AGENPARL) - Roma, 23 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 23 novembre 2024 PAROLE DI

INCLUSIONE

Contro la violenza

Economica

Tu non sei sola

Violenza

Economica,

cosa è e come

si manifesta?

Limitare o negare l’accesso ai propri

risparmi o alle finanze familiari, ostacolare

lo sviluppo o l’autonomia lavorativa.

Violenza

Economica,

come posso

prevenirla?

Sono queste alcune forme di violenza

economica. Questo tipo di violenza, può

manifestarsi sia in contesti domestici che

al di fuori, e si concretizza attraverso

forme di controllo finanziario, coinvolgendo

prevalentemente le donne.

Il mondo bancario presta molta attenzione a

questo fenomeno proprio per contribuire ad

arginarlo,

anche

attraverso

iniziative

educazione finanziaria mirate. In questa

cornice, l’ABI insieme alla Fondazione per

l’Educazione Finanziaria e al Risparmio e al

La violenza maschile contro le donne ha

Dipartimento per le Pari Opportunità della

varie manifestazioni: può essere allo

Presidenza del Consiglio dei ministri, in

stesso

collaborazione con le banche e le Associazioni

fisica ed economica.

dei consumatori, ha realizzato una guida in

Quest’ultima si verifica quando vengono

materia. La guida, disponibile sui siti dell’Abi

messi in atto – generalmente nella sfera

(www.abi.it) e della FEduF (www.feduf.it),

familiare

offre informazioni semplici, chiare e pratiche

impediscono o ostacolano l’indipendenza

per contribuire a identificare e prevenire

economica e le scelte anche finanziarie,

questo tipo di fenomeno, approfondendo i

fino a controllare e a interferire nello

suoi vari aspetti: cosa è, come si manifesta,

svolgimento della vita quotidiana. Anche i

come prevenirla e come contrastarla.

soldi e il lavoro, infatti, sono strumenti di

tempo

psicologica,

verbale,

comportamenti

controllo se usati in

ovvero

improprio,

limitando

Gestire in autonomia le finanze è

importante

rafforzare

indipendenza e sicurezza economica.

scelte di una persona.

L’indipendenza economica passa anche

Per prendersi cura della

attraverso la possibilità di utilizzare servizi

propria autonomia il primo passo è avere

bancari, quindi, in primo luogo, di avere un

delle conoscenze finanziarie per poter

conto corrente a te intestato oppure una

gestire le proprie risorse, qualsiasi esse

carta che consenta le funzioni di un conto

siano. Questo è possibile anche grazie al

con cui operare inautonomia e gestire i

supporto di esperti. È inoltre importante la

tuoi soldi.

costruzione

all’esterno

È importante scegliere lo strumento più

dell’ambito familiare, che possono offrire

adatto a te, valutando costi e condizioni

confronto e aiuto in caso di necessità.

sulla base delle tue esigenze. Se hai dubbi

relazioni

rivolgiti

figure

professionali

della

banca per avere informazioni: riceverai

ascolto e le risposte più adeguate alla tua

situazione. Un primo strumento bancario

Anch’io conto.

Gestisco il mio

denaro in modo

autonomo?

può essere il Conto di Base, pensato in

primo luogo per i cittadini legalmente

soggiornanti in Unione Europea che non

hanno un conto: dà la possibilità di

utilizzare

servizi

essenziali,

l’accredito dello stipendio o della pensione,

pagamenti e prelievi, a costi contenuti o

senza spese per i redditi più bassi.

Se hai ulteriori necessità finanziarie (ad

esempio di finanziamento o investimento),

rivolgiti sempre alla tua banca per trovare

soluzioni in linea con le tue esigenze.

Ti sei mai posta queste domande?

“Ho un reddito per mantenermi o

vengo

limitata

nella

ricerca

autonomia lavorativa ed economica?”,

“gestisco

autonomo?”.

denaro

confrontandoti con una figura esperta,

Anch’io conto.

Vengono fatte

spese a mio nome

senza che le abbia

autorizzate?

come chi lavora in banca. Conserva i tuoi

documenti finanziari e legali, fanne sempre

copia:

servono

avere

sotto

controllo la tua situazione economica,

anche futura. Per prevenire che la tua

identità venga utilizzata per operazioni

bancarie

pagamenti

online,

condividere le tue password e tienile al

sicuro: custodisci con cura tutti i tuoi

codici di accesso a conti correnti e per

l’utilizzo dei servizi tramite computer e

cellulare,

carte

pagamento,

SPID,

documenti di identità.

Ti sei mai posta queste domande?

“Sono

corrente

delle

Anch’io conto.

Posso scegliere

in autonomia

percorsi formativi

e lavorativi?

decisioni

finanziarie che riguardano me e la

famiglia

l’acquisto

un’auto e altri beni, anche a rate,

oppure le scelte di

investimento e

risparmio)?”, “Vengono fatte spese a

mio nome senza che io lo sappia e le

abbia autorizzate?”.

importante

sempre

conoscere

prima

situazione

persona

finanziaria,

occuparti

della

controllando

l’andamento delle entrate e delle uscite

tue e della tua famiglia, pianificare le

spese

partecipare

economiche

delegare.

Prima

decisioni

riguardano,

firmare

senza

Ti sei mai posta questa domanda?

“Ho

possibilità

scegliere

qualsiasi

autonomia le opportunità formative e di

documento, valuta tutti i dettagli, per

crescita professionale che desidero?”.

essere certa di avere chiari gli impegni che

La violenza economica si può esprimere

stai assumendo e le loro conseguenze.

anche attraverso il controllo sulla tua

E se sei in dubbio, prenditi il tuo tempo

formazione e sul lavoro che svolgi fino a

limitartene l’accesso.

Tutelarti

anche

questo

anche a riconoscerla, è importante

avere

adeguate

conoscenze

competenze finanziarie.

fondament ale:

gestire in autonomia

indispensabile per avere un rapporto

situazione

formazione

sempre

finanziaria

consapevole

rispetto

lavorativa significa proteggere anche la tua

denaro e al suo valore e per pianificare

famiglia e poter affrontare con più facilità

ed effettuare le

eventuali

anche di fronte a situazioni impreviste e

formazione svolge un ruolo centrale: è

complesse. Agevola nella gestione delle

importante

risorse e nell’utilizzo dei servizi bancari

continuare ad aggiornarti, valorizzare le

(per esempio il conto corrente) e di

tue conoscenze, allenare le tue competenze

pagamento, risparmio e investimento.

e specializzarti professionalmente, e così

L’educazione finanziaria è fondamentale,

rafforzare la tua capacità di fare fronte a

situazioni anche complesse e di prendere

risparmio, avviare una propria impresa o

decisioni, sviluppando la tua autonomia

attività autonoma, fare investimenti e

anche finanziaria.

gestire un mutuo o altri finanziamenti,

imprevisti.

cogliere

questo,

occasioni

esempio,

scelte più opportune

ottimizzare

valutare piani assicurativi, programmare

contribuire

violenza

economica,

prevenire

previdenza

complementare. Il primo passo è quindi

Educazione

Finanziaria.

Come posso

accrescere le mie

conoscenze

economiche?

costruire

informarsi

aggiornare

conoscenze. ABI e le banche, anche in

raccordo con FEduF, la Fondazione per

l’Educazione Finanziaria e al Risparmio,

promuovono iniziative per rafforzare la

cultura

finanziaria

sostenere la parità di

genere, anche in

ambito economico.

imparando

cittadini

€€

NON SONO SOLA.

A chi posso

rivolgermi?

ascolto, informazioni utili e orientarti verso

i servizi sociali e sanitari, pubblici e privati,

a te più vicini. Se hai bisogno di aiuto, puoi

rivolgerti

anche

Centri

antiviolenza

presenti nel tuo territorio per ricevere

consulenza psicologica e legale, sostegno e

formazione.

Se pensi di vivere una situazione di

violenza è importante chiedere aiuto.

Chiama subito il 1522, il servizio nazionale

gratuito di prima assistenza per le donne

vittime di violenza e di stalking. Il servizio è

pubblico, promosso dal Dipartimento per le

Opportunità

della

Presidenza

Consiglio dei ministri accessibile da rete

fissa o mobile, e tramite l’app‘ 1522’.

L’accoglienza

specializzate

svolta

potranno

operatrici

offrirti

INSIEME

per la parità

di genere!

Quali strumenti

ha messo

in campo ABI

con le banche?

Il Protocollo d’intesa “Microcredito di

Libertà”, sottoscritto dalla Ministra delle

Pari Opportunità e della Famiglia, da ABI,

Federcasse,

dall’Ente

Nazionale

Microcredito (ENM) e Caritas Italiana, ha

l’obiettivo di favorire la concessione di

finanziamenti (nella forma di microcrediti

sociale e d’impresa) a beneficio delle

donne

hanno

subito

violenza

genere, che hanno interesse ad avviare o

Oltre

iniziative

informazione,

collaborazione

sviluppato

dell’inclusione

anche

delle

formazione

banche

misure

finanziaria

supporto

delle

donne

vittime. Il Protocollo d’intesa per favorire il

rimborso dei crediti da parte delle donne

vittime di violenza di genere promosso da

Organizzazioni

Sindacali

settore, è stato prorogato a fine novembre

2025: prevede l’impegno da parte di

banche e intermediari finanziari aderenti a

sospendere

pagamento

della

quota

capitale dei mutui e dei prestiti, per un

periodo

massimo

corrispondente allungamento del piano di

ammortamento, per le donne vittime di

violenza

inserite

percorsi

protezione, che si trovino in difficoltà

economica.

sviluppare

iniziative

autonome

microimpresa o che non sono in grado di

fare fronte alle necessità personali e

familiari. Il progetto promuove l’inclusione

sociale e finanziaria delle donne vittime di

violenza che si trovano in condizione di

particolare

vulnerabilità

economica

sociale, assistite dai Centri Antiviolenza e

dalle Case Rifugio.

Le iniziative contribuiscono all’attuazione degli impegni

di sviluppo sostenibile promossi dall’Agenda 2030 dell’Onu e,

in particolare, dall’Obiettivo 5, per la parità di genere e

autodeterminazione delle donne.

Le Associazioni dei Consumatori

Si ringrazia l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS

attraverso il supporto del Centro del Libro Parlato per la collaborazione e

per la registrazione audio della collana di podcast “Parole di inclusione”.

http://www.abi.it

http://www.pariopportunita.gov.it

http://www.feduf.it

http://www.curaituoisoldi.it

INQUADRA IL

CODICE QR

PER ASCOLTARE

I PODCAST

Photo and icon Credits: http://www.unsplash.com – http://www.freepik.com – http://www.iconfinder.com

hanno condiviso e supportato l’iniziativa