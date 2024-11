(AGENPARL) - Roma, 23 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 23 novembre 2024 Castelnuovo di Conza, anniversario sisma 1980. Il senatore Gasparri- “Nella tragedia del terremoto, la coesione del Paese tra Forze Armate e popolo”.

Il Ministro della Protezione Civile scrive al sindaco- “Vicinanza mia e del Governo alla popolazione”.

Castelnuovo di Conza (Sa). “La tragedia del sisma del 23 novembre 1980 ha fatto emergere e messo in evidenza la coesione del nostro Paese, grazie alla sinergia tra le Forze Armate e le popolazioni terremotate” . Così il senatore della Repubblica italiana, Maurizio Gasparri alla cerimonia in ricordo delle vittime del sisma del 23 novembre 1980 che si è tenuta questa mattina a Castelnuovo di Conza. L’evento, organizzato dal Comune di Castelnuovo di Conza con il patrocinio della Provincia di Salerno, in occasione del 44esimo anniversario del terremoto, ha visto una prima mattinata con la celebrazione della messa in memoria delle vittime, a cui sono seguiti degli interventi dei rappresentanti delle Istituzioni locali e nazionali, alla presenza dei sindaci del cratere, della Fanfara militare della Brigata Bersaglieri “Garibaldi” di Caserta che si è esibita in un concerto musicale e di una rappresentanza dell’Associazione Nazionale dei Bersaglieri e dell’Associazione Bersaglieri 67esmo Fagarè.

Presente tra il pubblico anche il senatore della Repubblica, Francesco Silvestro.

Ad aprire la cerimonia, la lettura della missiva inviata dal Ministro della Protezione Civile e delle Politiche del Mare, Nello Musumeci, al sindaco Di Geronimo- “Esprimo la mia vicinanza e quella del Governo alla popolazione in questa giornata di ricordo”. Poi, gli interventi del sindaco del Comune di Castelnuovo di Conza, Francesco Di Geronimo, del consigliere del Comune di Bisignano, Elio Rago, del consigliere delegato al turismo della Provincia di Salerno, Pasquale Sorrentino, del comandante dell’ottavo Reggimento Artiglieria Terrestre Pasubio di Persano, il colonnello Elvidio Cedrola, del Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania, Francesco Picarone e del Senatore della Repubblica Italiana, Maurizio Gasparri.

Toccante il momento del ricordo e onore ai caduti del terremoto con la deposizione della corona di alloro del Comune portata a spalla dai militari dell’Esercito Italiano sulle note del silenzio, alla presenza dei rappresentanti delle Istituzioni civili e militari.