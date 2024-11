BLUE ECONOMY E FONDI PER IL LITORALE – NOTA STAMPA DELL’ON.ENRICO TIERO

(AGENPARL) - Roma, 23 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 23 novembre 2024

euro messi a disposizione per i Comuni del litorale pontino e le isole”*

Roma, 23 novembre – “Ho apprezzato nello spirito e nel merito l’adozione

del piano annuale operativo ‪2024-2026‬ per la promozione e lo sviluppo nei

settori della Blue economy, che assegna 2,5 milioni di euro ai Comuni del

litorale laziale. Tra questi quasi 1,1 milioni di euro sono destinati ai

centri della provincia di Latina e ai Comuni isolani di Ponza e Ventotene.

E’ la dimostrazione della grande attenzione posta da noi in Regione nei

confronti dei territori. Possiamo dire che si consolidano le risorse

indirizzate alla costa pontina, dal momento che in questo anno e mezzo di

amministrazione Rocca sono stati assegnati fondi per oltre 5 milioni di

euro solo per la riqualificazione del litorale.

Apprezzo notevolmente il lavoro svolto dall’assessore allo Sviluppo

economico e vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli, che

ringrazio unitamente al presidente di Lazio Innova Francesco Marcolini per

il sostegno garantito alle imprese attraverso i bandi di prossima

indizione. L’Economia del Mare è un settore molto rilevante all’interno del

panorama italiano ed europeo, sia in termini economici che occupazionali.

Il Lazio, con i suoi 383 km di coste affacciate sul Tirreno è un

protagonista di primo piano in questo scenario. La nostra regione è quella

con il numero più consistente di imprese blu, quasi 35 mila pari a circa il

16% del totale nazionale, generando oltre 8 miliardi di euro di valore

aggiunto. L’Economia del Mare può dunque avere un ruolo da protagonista nel

processo di transizione, perché la salvaguardia dell’ambiente marino e la

conservazione degli ecosistemi sono fattori irrinunciabili. Bisogna

accompagnare la transizione dalla Crescita Blu a una Economia del Mare

sostenibile. A noi rappresentanti istituzionali, amministrazione regionale

e Consiglio spetta il compito di saper cogliere le opportunità e di far

convergere le risorse economiche disponibili e di attrarne nuove per questo

settore, che costituisce una ricchezza unica per il nostro litorale”.

Lo dichiara in una nota Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo

economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio