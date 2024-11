Badminton: Campionati Italiani Assoluti e Para Badminton 2024 Emma Piccinin in corsa per tre titoli

(AGENPARL) - Roma, 23 Novembre 2024

*Campionati Italiani Assoluti e Para Badminton 2024*

*Emma Piccinin in corsa per tre titoli*

La seconda giornata di gare ha determinato i finalisti dei tornei di doppio

(maschile, femminile e misto) e le due finali di Para Badminton (singolare

maschile WH2 e doppio misto WH). Protagonista principale è sicuramente *Emma

Piccinin *(BC Milano), unica atleta ancora in corsa per il triplete.

Nel doppio misto, la finale si preannuncia di altissimo livello: *David

Salutt* e *Martina Corsini* (SSV Bozen/BC Milano) affronteranno *Gianmarco

Bailetti* ed *Emma Piccinin* (BC Milano). Entrambe le coppie hanno lottato

nei rispettivi match di semifinale, prevalendo in tre set dopo aver perso

il primo parziale. Salutt e Corsini hanno sconfitto *Enrico Baroni* e *Chiara

Passeri* (GSA Chiari) con il punteggio di 21-23; 21-9; 21-10, mentre

Bailetti e Piccinin hanno vinto contro *Ruben Fellin* e *Sofia Galimberti* (SSV

Bozen/ASV Uberetsch) con il risultato di 21-23; 21-14; 21-11.

Nel doppio femminile, quasi tutti i pronostici sono stati rispettati. La

testa di serie numero uno, *Anna Hell* e *Sofia Galimberti* (ASV

Uberetsch), hanno conquistato la finale battendo in due set *Alice

Pellizzari* e *Lidia Rainero* (BC Lario/CUS Torino) con il punteggio di

23-21; 21-19. In finale, le altoatesine non incontreranno la testa di serie

numero due, *Chiara Passeri* e *Martina Moretti* (GSA Chiari), ma *Emma

Piccinin* e *Martina Corsini* (BC Milano), che si sono imposte sulle

clarensi in due set (21-10; 21-13).

Nel doppio maschile, *Alessandro Gozzini* e *Luca Zhou* (GSA Chiari/ASV

Mals) hanno dominato il torneo, raggiungendo la finale dopo aver vinto in

tre set in tutte le partite. In semifinale, hanno sconfitto *Marco

Danti* e *Ruben

Fellin* (ASV Uberetsch/SSV Bozen) con il punteggio di 20-21; 21-15; 21-16.

In finale affronteranno *Matteo Massetti* e *David Salutt* (MaraBadminton/SSV

Bozen), che hanno superato *Gianmarco Bailetti* e *Simone Piccinin* (BC

Milano) in una maratona di quasi un’ora, con il punteggio di 23-25; 21-15;

22-20.

Nel singolare maschile, sono approdati alle semifinali quattro atleti

italiani: *Fabio Caponio* (CS Aeronautica Militare), *Alessandro Gozzini* (GSA

Chiari), *Christopher Vittoriani* (MaraBadminton) e *Luca Zhou* (ASV Mals).

*Vittoriani*, alla ricerca del suo terzo titolo consecutivo, sfiderà

Gozzini, mentre *Caponio* affronterà Zhou.

Nel singolare femminile, *Yasmine Hamza* (SSV Bozen) cercherà il suo quarto

titolo. A ostacolare la sua strada ci sarà *Gianna Stiglich* (GS Fiamme

Oro), mentre dall’altra parte del tabellone, *Emma Piccinin* se la vedrà con

*Lidia Rainero*(CUS Torino) per un posto in finale.

Nel Para Badminton, sono arrivati in finale nel singolare maschile WH2 due

atleti del *GSPD*: *Roberto Punzo*, vincitore in due set (21-16;

21-18) su *Salvatore

Vasta* (GSPD), e *Piero Rosario Suma*, che ha sconfitto *Emanuele

Amato* (Frecce

Azzurre) con il punteggio di 21-6; 21-5. L’altra finale della giornata

vedrà in campo nel doppio misto *Maurizio Giuseppe*e *Maria Grazia

Leone* (ASAM/SEI)

contro *Roberto Punzo* e *Diana Luta* (GSPD/Alba Shuttle).

I *Campionati Italiani Assoluti e Para Badminton 2024* sono

patrocinati da *Sport

e Salute*, dal *CONI*, dal *CIP*, dal *Comune di Chiari*, dalla *Provincia

di Brescia* e dalla *Regione Lombardia*, e si svolgono con il supporto di *Lab

3.11*, della *Fondazione Sport City* e di *Sport Senza Frontiere Onlus*. Il

volano della manifestazione è fornito dalla *RSL*. Main Sponsor dell’evento

è *Semeraro*, azienda italiana con una lunga esperienza nel settore

dell’arredamento, che supporta la FIBa da più di un anno.

*Link al Torneo*: Campionati Italiani Assoluti e Para Badminton 2024

