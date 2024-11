(ARC) Violenza di genere: Rosolen, Regione quadruplica fondi per progetti

(AGENPARL) - Roma, 23 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 23 novembre 2024 L’assessore interviene in prossimit? della Giornata

internazionale dedicata al tema

Trieste, 23 nov – “Relativamente al tema della violenza sulle

donne occorre agire in modo capillare e sinergico. La Regione non

intende abbassare la guardia ed ? in prima linea nel promuovere

progetti di prevenzione e di rete, da realizzarsi in

collaborazione con il terzo settore, gli enti locali e i centri

antiviolenza. Infatti, la prima e vera battaglia per contrastare

sopraffazioni, discriminazioni e violenze sulle donne ? culturale

e va condotta nei singoli territori, all’interno delle scuole e

nei contesti di socializzazione, l? dove si forma l’educazione al

rispetto. Per questi motivi le risorse regionali destinate al

fondo per il Bando ‘Iniziative speciali volte a contrastare la

violenza di genere nei confronti delle donne’ dal 2017 a oggi

sono state quadruplicate”.

Sono le parole dell’assessore regionale al Lavoro, formazione,

istruzione, ricerca, universit? e famiglia Alessia Rosolen, la

quale ? intervenuta in prossimit? della Giornata internazionale

per l’eliminazione della violenza contro le donne che si

celebrer? dopodomani.

Nell’occasione la rappresentante della Giunta ha annunciato i

Comuni beneficiari del Bando di quest’anno con le relative

iniziative.

“Si ? passati – ha spiegato l’assessore – dai 60mila euro e i 26

progetti finanziati del 2017 agli oltre 257mila euro e i 105

progetti finanziati di quest’anno”.

Nel dettaglio, tra gli enti municipali che hanno visto

riconosciuto il contributo pi? consistente: Pordenone (5mila

euro) con la ‘Settimana contro la violenza sulle donne’; Gorizia

(5mila euro) con ‘La vita: un fragile nastro da riavvolgere’;

Tolmezzo (3mila euro) con la XII edizione di ‘Insieme per dire no

alla violenza’; Udine (5mila euro) con ‘Insieme contro la

violenza’; Sacile (4mila euro) con ‘Non sei sola’; Codroipo

(4mila euro) con uno spettacolo teatrale e la presentazione di

alcuni libri; Precenicco (3mila euro) con ‘Qualcosa di rosso’;

Spilimbergo (3mila euro) con ‘Donne nell’arte, nella musica e

nelle parole’; Majano (3mila euro) con ‘Una su tre’; Martignacco

(3mila euro) con ‘Oltre il silenzio: contrastare e prevenire la

violenza di genere’; Casarsa della Delizia (3mila euro) con ‘Il

coraggio di dire basta’; Cordovado (3mila euro) con ‘Il segno

delle donne’; Venzone (3mila euro) con ‘La voce dei ragazzi. No

alla violenza sulle donne’; Pulfero (3mila euro) con ‘Stop alla

violenza di genere’; Prepotto (3mila euro) con ‘Compagni di

gentilezza: crescere insieme nel rispetto’; Turriaco (3mila euro)

con ‘Mai pi? in gabbia’; Brugnera (3mila euro) con ‘tessera dopo

tessera: costruire il rispetto come un’opera d’arte’; Remanzacco

(3mila euro) con ‘fatti sentire: siamo con te’; San Quirino

(3mila euro) con ‘Sostegno alla prevenzione della violenza di

genere’; Buttrio (3mila euro) con ‘Insieme per un futuro senza

paura’; Visco (3mila euro) con ‘Consapevolezza e rispetto:

crescere insieme per un futuro senza violenza; Aquileia (3mila

euro) con ‘Toccate nel cuore 2024’; Palmanova (3mila euro) con

‘Mito, pregiudizio, stereotipo: prevenire la violenza di genere;

Romans d’Isonzo (3mila euro) con ‘Donne in catene e libert?

negate’; Paluzza (3mila euro) con ‘Basta!’; Pozzuolo del Friuli

(3mila euro) con ‘Educhiamoci nel rispetto’; San Vito al

Tagliamento (4mila euro) con ‘Giornata contro la violenza sulle

donne’; Magnano in Riviera (3mila euro) con ‘Rompi il silenzio’;

Tricesimo (3mila euro) con ‘Vonde’; Campolongo Tapogliano (3mila

euro) con ‘Fino all’ultimo respiro: insieme contro la violenza’;

Resia (3mila euro) con ‘Conoscere per sensibilizzare e prevenire

la violenza’; Maniago (3mila euro) con ‘L’urlo del silenzio:

insieme contro la violenza’; Ruda (3mila euro) con La voce delle

donne’; Mereto di Tomba (3mila euro) ‘C’? ancora domani, c’?

ancora speranza’; Tavagnacco (3mila euro) con ‘Insieme contro la

violenza di genere’; Staranzano (3mila euro) con ‘Avevo detto

no!’; Gemona del Friuli (3mila euro) con ‘Giornata internazionale

per l’eliminazione della violenza contro le donne’; Talmassons

(3mila euro) con ‘Il rispetto parte dalla cultura’; Gonars (3mila

euro) con ‘Musica, arte e testimonianze per superare la violenza

di genere’; Cordenons (3.702 euro) con ‘Progetto Coronide’;

Fiumicello Villa Vicentina (3mila euro) con ‘Uniti contro la

violenza sulle donne’.

ARC/GG

231630 NOV 24