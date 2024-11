(ARC) Sport: Anzil, aquila Fvg sventola su podi ciclismo internazionale

(AGENPARL) - Roma, 23 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 23 novembre 2024 Udine, 23 nov – “L’aquila del Friuli Venezia Giulia ha

sventolato innumerevoli volte nel 2024 sul podio del ciclismo

italiano e internazionale, segno dell’ottima salute di cui gode

il mondo sportivo regionale. La Regione con i propri investimenti

consente di praticare l’attivit? ciclistica a tantissimi ragazze

e ragazzi e di raggiungere traguardi distintivi. Qui si sono

formati grandi campioni, qui si tocca con mano la qualit? di

atleti, team, allenatori, dirigenti, famiglie”.

? il messaggio che il vicegovernatore con delega a Cultura e

sport Mario Anzil ha portato oggi alla premiazione del mondo

ciclistico regionale voluta dal Comitato regionale Fvg della

Federazione ciclistica italiana, con il patrocinio

dell’Amministrazione regionale.

Sono oltre cento gli atleti e paratleti protagonisti della

stagione 2024 del ciclismo del Friuli Venezia Giulia che oggi

pomeriggio hanno affollato l’Auditorium Comelli nella sede della

Regione a Udine per la serata celebrativa.

Come ha voluto sottolineare Anzil “il Friuli Venezia Giulia ? la

prima Regione in Italia per investimenti nello sport e siamo

consapevoli che ogni risorsa allocata determina un ritorno

economico, sociale, sportivo che ci d? una grande soddisfazione e

contribuisce a rendere migliore la qualit? di vita dei nostri

cittadini”.

Il vice governatore ha voluto ringraziare “tutti coloro che

lavorano, dai professionisti agli innumerevoli volontari, per

costruire uno spirito di comunit?”. Anzil ha poi voluto esprimere

parole di apprezzamento per la campagna di sensibilizzazione

stradale “Dammi un metro e mezzo di vita” che veicola tra gli

automobilisti il messaggio di rispetto delle regole di distanza

tra automobili e biciclette in strada.

“? necessario diffondere questa campagna capillarmente, perch?

sappiamo che pu? evitare tragedie purtroppo spesso determinate

dalla distrazione e dalla mancanza di rispetto di semplici regole

del codice della strada” ha concluso il vicegovernatore.

Oltre alle atlete e agli atleti, che hanno conquistato titoli

mondiali, europei e nazionali in tutte le specialit? delle due

ruote, sono stati attribuiti riconoscimenti ai team e alle

societ? organizzatrici di gare internazionali e nazionali, agli

amministratori locali, ai dirigenti, alla stampa.

Con Anzil erano presenti, tra gli altri, il presidente del

Consiglio regionale Mauro Bordin, il presidente della Federazione

ciclistica italiana Cordiano Dagnoni, la consigliera Uci Daniela

Isetti e gli atleti professionisti regionali.

Tra i premiati spiccano i nomi degli Juniores plurimedagliati

Davide Stella, Stefano Viezzi, Chantal Pegolo, degli under 23

Sara Casasola e Bryan Olivo, dei neo campioni italiani esordienti

Anna Momesso e Giulio Puppo, degli Allievi Filippo Grigolini e

tutti i ragazzi e master che hanno conquistato un gradino del

podio in diversi eventi nazionali. Accanto a loro, i tanti

campioni paralimpici che quest’anno si sono distinti tra cui

Antonella Incristi, Katia Aere, Michele Pittacolo, Stefano

Meroni, Stefano Miolo, Beatrice Cal.

ARC/SSA/ma

231810 NOV 24