(ARC) Salute: Riccardi, Lilt Udine promuove cultura prevenzione

sab 23 novembre 2024

la lotta contro i tumori

Udine, 23 nov – “La prevenzione ? uno degli aspetti cruciali

per cui la Regione ? costantemente a lavoro, a fianco del sistema

sanitario, per migliorare le condizioni di salute della

collettivit? e rendere il sistema stesso pi? sostenibile.

Ringrazio la Lilt per le occasioni di confronto e riflessione che

crea su tematiche cos? importanti. Questi incontri, oltre a

promuovere la cultura della salute, hanno grande valenza dal

punto di vista sociale: chi vive o ha vissuto la sofferenza dei

tumori, anzich? chiudersi in se stesso, trova la forza di

condividere la propria esperienza dimostrando che la malattia pu?

essere superata”.

? il pensiero che l’assessore regionale alla Salute Riccardo

Riccardi ha condiviso intervenendo, questa mattina

nell’auditorium del palazzo della Regione a Udine, al convegno

“Lotta al tumore – I momenti della prevenzione” organizzato dal

comitato udinese della Lilt presieduto da Giorgio Arpino. Una

riflessione incentrata sui diversi momenti e aspetti della

prevenzione, che vanno dalla ricerca allo studio epidemiologico,

con l’incidenza degli screening e dei vaccini, per arrivare alle

diagnosi, all’evoluzione delle cure mediche e alla riabilitazione

fisica e psichica.

L’assessore, che ha portato il saluto della Regione assieme al

presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, ha analizzato

come i cambiamenti della societ? impongano una diversa

organizzazione dell’impianto sanitario del territorio.

“L’invecchiamento della popolazione porta con s? una sempre

maggiore incidenza degli elementi di cronicit? rispetto a quelli

legati all’acuzia – ha osservato Riccardi -. Bisogna intervenire

a fronte di questi fenomeni, mettendo al centro l’umanizzazione

delle cure e avendo il coraggio di mettere mano a un modello

organizzativo fermo a 30 anni fa”.

Soffermandosi successivamente sulla riduzione di competenze

professionali, il rappresentante della Giunta regionale ha

indicato come le soluzioni da adottare debbano “tenere in

considerazione le condizioni minime di sicurezza da assicurare in

tutte le strutture. I ‘bollini rossi’ di questa regione sono

legati principalmente al mancato raggiungimento dei livelli di

soglia definiti dal Governo centrale e questo ? dovuto

all’eccessiva frammentazione dei servizi – ha proseguito Riccardi

-. Riorganizzare il sistema non significa tagliare, bens?

garantire la presenza di punti specializzati con adeguate

competenze (e quindi maggior sicurezza per il paziente), tenendo

conto della prossimit? territoriale. ? questa la strada da

seguire per poter offrire migliori condizioni alle generazioni

future”.

