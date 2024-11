(ARC) Eventi:Zilli, Fvg investe su scuole gemonesi attrattive per territorio

(AGENPARL) - Roma, 23 Novembre 2024

Gemona del Friuli, 23 nov – “La giornata di oggi incarna

benissimo ci? che il Gemonese rappresenta: un territorio che

corre, che ha fatto dei valori del sacrificio, del lavoro,

dell’impegno un sistema trasferito ai nostri giovani. I risultati

di qualit? ottenuti dalle nostre scuole sono dovuti alla stretta

collaborazione tra cittadini, famiglie, istituzioni scolastiche,

amministrazione comunale, regionale; la Regione ha scelto di

investire laddove c’? qualit?, capacit?, visione del futuro. A 50

anni dal terremoto siamo in grado di offrire un riscatto per i

nostri giovani e quel riscatto parte dalla scuola”.

? il messaggio che l’assessore regionale alle Finanze Barbara

Zilli ha portato oggi alla cerimonia di consegna delle borse di

studio agli studenti pi? meritevoli dell’Isis “Magrini Marchetti”

di Gemona del Friuli.

Zilli ha richiamato l’impegno finanziario della Regione per

l’istruzione: “Nella prossima legge di Stabilit? all’istruzione e

al diritto allo studio saranno destinati 129 milioni di euro dei

235 afferenti alla Direzione Lavoro, formazione, istruzione e

famiglia. Il budget regionale per l’istruzione ? passato dai 31

milioni del 2018 ai 56 milioni di quest’anno e solo il protocollo

‘Pacchetto scuola 2024-2025’, sottoscritto da Regione e Ufficio

scolastico, prevede 3 milioni e 550mila euro per interventi in

cinque aree: amministrativa, inclusione, educativa, linguistica e

tirocini formativi”.

Il liceo scientifico Magrini di Gemona ? risultato la miglior

scuola superiore del Friuli Venezia Giulia, secondo l’edizione

2024/2025 di Euscopio, l’indagine della Fondazione Giovanni

Agnelli che compara i risultati ottenuti dai diplomati di tutta

Italia dopo l’esame di maturit?.

“Un risultato che conferma l’attrattivit? del sistema formativo

gemonese – ha detto Zilli -, legata alla qualit? dell’offerta che

sar? potenziata con il nuovo polo scolastico. Fondamentale ?

stata anche la partnership con i privati, in particolare con la

famiglia Fantoni che ha messo a disposizione il recupero di

palazzo Scarpa per la nuova sede del corso universitario in

Scienze motorie, dando continuit? al percorso di studi nonch?

all’obiettivo di valorizzazione sportiva del gemonese”.

Zilli ha poi voluto concludere ricordando “il ruolo degli

insegnanti nel garantire un ambiente sereno in cui si riesce a

studiare e vivere crescendo con positivit?” e il ruolo del

sindaco Ivano Benvenuti, alla cui memoria sono dedicate le borse

di studio, “una figura di straordinario rilievo per la nostra

comunit?, la cui guida durante il difficile periodo del terremoto

del 1976 e l’impegno per la ricostruzione hanno segnato

profondamente la storia di Gemona del Friuli. Ivano Benvenuti non

? stato solo un instancabile amministratore pubblico, ma anche il

fondatore di iniziative culturali e associative che ancora oggi

rappresentano un pilastro per la nostra comunit?”.

Alle sei borse di studio “Ivano Benvenuti” da 500 euro consegnate

agli alunni migliori (Matilde Barazzutti, Agnese Ciani, Alyssa

Fior, Camilla Marangoni, Elia Oleotto, Veronica Petris) si sono

aggiunte ulteriori 25 borse di studio da 200 euro per sostenere i

viaggi studio dei ragazzi. L’iniziativa ? stata promossa dalla

locale Associazione “Mai Daur” in collaborazione con l’Isis

“Magrini Marchetti”, l’Isis “D’Aronco”, la Sezione Ana di Gemona,

la Banca Credifriuli di Gemona, il Comune e la Comunit? di

Montagna del Gemonese.

