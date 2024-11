agenzia regionale 1378.24 Emiliano alla consegna del Caduceo D’Oro 2024 al Palazzo Camera di Commercio di Bari

(AGENPARL) - Roma, 23 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 23 novembre 2024 BARI, EMILIANO ALLA CONSEGNA DEL CADUCEO D’ORO: “RISPETTO E GRATITUDINE PER

I FARMACISTI PUGLIESI, STRAORDINARI IN QUESTI ANNI”

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha partecipato questo

pomeriggio alla cerimonia di consegna del caduceo d’oro, giunta alla sua

diciottesima edizione, svoltasi alla Camera di Commercio di Bari.

“Sono qui per rispetto e gratitudine nei confronti dei farmacisti pugliesi

– ha dichiarato Emiliano- che in questi anni sono stati straordinari.

Straordinari durante l’emergenza pandemica perché ci hanno consentito di

completare tutte le attività che le Regioni, talvolta in totale solitudine,

hanno dovuto organizzare per gestire tutti i vaccini, ma anche tutti i test

anticovid. Devo ringraziare i farmacisti perché collaborano, al limite

delle loro possibilità, al servizio di prenotazione di tutte le prestazioni

sanitarie. Ed anche per una serie di accordi raggiunti con loro, che hanno

consentito, da un lato di ridurre la spesa sanitaria, e dall’altro di

fornire supporto ai pazienti.

La farmacia, almeno quella pugliese – ha concluso Emiliano – riesce ancora

a offrire ai cittadini un rapporto di medicina sociale e di incoraggiamento

nel seguire le cure,

unendo l’innovazione tecnologica all’antica tradizione della farmacopea

italiana e pugliese”.

L’edizione 2024 del “Caduceo d’oro”, organizzata dall’Ordine

Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani, é stata

dedicata al tema: “Le nuove frontiere della tecnologia a supporto della

sanità – telemedicina- fascicolo sanitario elettronico- intelligenza

artificiale”.

Alla cerimonia del premio per i farmacisti di “lungo corso” sono

intervenuti, tra gli altri, Orazio Schillaci, Ministro della Salute;

Marcello Gemmato, sottosegretario al Ministero della Salute e Domenico

Mantoan, direttore generale AGENAS.

Link dichiarazione Emiliano

*http://rpu.gl/u70B5 *

Link immagini copertura

*http://rpu.gl/4gu9y *