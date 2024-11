(ACON) VIOLENZA DI GENERE. HONSELL (OPEN): CAMBIAMENTO TRAMITE CONSAPEVOLEZZA

(AGENPARL) - Roma, 23 Novembre 2024

sab 23 novembre 2024

internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne,

? essenziale dissentire e opporsi a coloro che hanno un approccio

strumentale o superficiale nei confronti del problema della

violenza di genere: non ? pi? concepibile l’incompetenza,

considerando i dati che anche quest’anno denunciano con forza i

numeri dei femminicidi avvenuti in Italia da inizio di gennaio,

punta di un iceberg che trova le sue radici nella sopraffazione

femminile nei rapporti sociali. Come Open Sinistra Fvg siamo

assolutamente convinti che non ? aumentando le pene, ricorrendo

alla castrazione chimica, o agendo in emergenza con braccialetti

elettronici (spesso non funzionanti) o proponendo corsi di

autodifesa destinati alle donne che si possa risolvere il

problema, gravissimo, della violenza di genere. Mai come oggi

appare necessario smantellare l’ideologia patriarcale attraverso

la promozione di una cultura basata sul rispetto reciproco.

Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale di Open

Sinistra Fvg Furio Honsell.

“Molti report e i recenti fatti di cronaca – prosegue Honsell –

mettono chiaramente in evidenza che tra le nuove generazioni si

sta diffondendo una percezione di questo fenomeno spesso errata e

preoccupante, nella quale il concetto di consenso e di rispetto

appare poco chiaro e scarsamente compreso. Secondo i dati del

Report di Save The Children il 30% degli adolescenti sostiene che

la gelosia sia un segno di amore. Quasi 1 adolescente su 5 pensa

possa succedere che in una relazione intima scappi uno schiaffo

ogni tanto. Per il 43% degli adolescenti, se davvero una ragazza

non vuole avere un rapporto sessuale, il modo di sottrarsi lo pu?

trovare. Il 29% degli adolescenti intervistati in tale report,

ritiene che le ragazze possano contribuire a provocare la

violenza sessuale con il loro modo di vestire o di comportarsi,

mentre il 24% pensa che se una ragazza non dice espressamente

‘no’ vuol dire che ? consensuale”.

“Alla luce di questi dati, appare fondamentale introdurre quanto

prima percorsi di educazione all’affettivit? nelle scuole, con

l’obiettivo di promuovere capillarmente la cultura del rispetto.

Per questo, nei giorni scorsi, abbiamo depositato una mozione in

Consiglio regionale, aggiornando un precedente atto d’indirizzo

da noi presentato, che pone come obiettivo centrale l’avvio, gi?

dalla scuola primaria, di corsi periodici di educazione

all’affettivit?. Questi percorsi – ricorda l’esponente delle

Opposizioni – mirano a sviluppare la sensibilit?, il rispetto

dell’altro e l’intelligenza emotiva dei bambini, favorendo la

diffusione della cultura di genere, combattendo gli stereotipi e

contrastando ogni forma di discriminazione. In un secondo

momento, e in modo graduale, in base alle specifiche fasce di

et?, si prevede l’introduzione di percorsi di educazione sessuale

nelle scuole”.

“Il tema della violenza di genere ? un tema che non ha colore

politico. Tutte le forze politiche dovrebbero cooperare al fine

di prevedere e sostenere misure forti e coraggiose, come viene

chiesto a gran voce dalle sopravvissute, dai familiari e dai

figli di chi purtroppo non c’? pi?, dai maggiori esperti/e e

studiosi/e del fenomeno della violenza di genere, dalle

operatrici ed operatori che ogni giorno lavorano nei centri

antiviolenza della nostra regione. Come Open Sinistra Fvg siamo a

disposizione di chiunque abbia bisogno di un aiuto e di supporto.

Ricordo il numero gratuito nazionale 1522, anti violenza e

stalking, attivo 24 ore su 24”, conclude Honsell.

