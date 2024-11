(AGENPARL) - Roma, 22 Novembre 2024

(AGENPARL) – ven 22 novembre 2024 UNIVERSITA’ ROMA, BARBERA (PRC): “ALLA SAPIENZA TORNANO LE SCORRIBANDE

FASCISTE COME NEGLI ANNI ’70. ”

“Era dagli anni ’70 che non si registravano più le scorribande dei fascisti

per i viali dell’Università La Sapienza di Roma. Ora, forti della presenza

della destra al governo del Paese, tornano ad alzare provocatoriamente la

testa surriscaldando il clima tra gli studenti dell’Ateneo romano. Una

situazione che sta diventando ogni giorno più esplosiva, vista anche

l’anomala presenza di militanti di estrema destra esterni all’Università e

gli atti intimidatori e le pesanti provocazioni denunciate in questi giorni

dagli studenti di sinistra, anche in relazione alle elezioni studentesche.

D’altronde anche oggi ci sono state forti tensioni. Ci chiediamo cosa stia

facendo la rettrice Antonella Polimeni per ripristinare un clima più sereno

e democratico nel suo Ateneo. Troppo facile limitarsi a una generica e

salomonica condanna della violenza e della prevaricazione, soprattutto

quando tali fenomeni nascono proprio dalla sua inerzia, come giustamente

denunciano le organizzazioni degli studenti democratici e antifascisti”. Lo

dichiara Giovanni Barbera, membro del comitato politico nazionale di

Rifondazione Comunista.