(AGENPARL) - Roma, 22 Novembre 2024

(AGENPARL) – ven 22 novembre 2024 UNIVERSITÀ, MILANI (FDI): FIGLI DI PAPA’ CONTRO FORZE DELL’ORDINE DA

STIPENDI POPOLARI CHE GARANTISCONO SVOLGIMENTO ASSEMBLEA AZIONE

UNIVERSITARIA

“Come volevasi dimostrare. I katanga dei Noantri, cioè i figli di papà che

giocano a fare i rivoluzionari menando bastoni e lanciando bottiglie e

pietre contro guardie giurate e forze dell’ordine che portano a casa

stipendi popolari e mettono a rischio la propria vita, si tolgono la

maschera. Uscendo dalla città universitaria e cercando di raggiungere in

corteo la Facoltà di Economia, dove Azione universitaria svolge la sua

assemblea studentesca, dimostrano che nei due giorni precedenti non ci sono

stati affatto «fronteggiamenti», come qualcuno ha maldestramente detto e

scritto, ma c’è stato un aggressore, i collettivi dell’ultra sinistra, e

dei ragazzi aggrediti ripetutamente fino al punto di dover uscire

dall’università su consiglio delle forze di polizia. Il reparto mobile, che

fino a ieri non era stato fatto entrare nella città universitaria, ora può

in suolo pubblico fermare queste belve che agiscono impunemente

nell’illegalità con la pretesa di decidere loro chi abbia il diritto di

parola e chi no. Ci auguriamo che possano essere identificati, denunciati e

processati per le ripetute violenze di questi giorni, dando un chiaro

segnale di presenza autorevole dello Stato”. Lo dichiara in una nota il

deputato di Fratelli d’Italia Massimo Milani