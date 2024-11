(AGENPARL) - Roma, 22 Novembre 2024

(AGENPARL) – ven 22 novembre 2024 PITTALIS-TEDDE: NAUTICA DA DIPORTO A RISCHIO. FORZA ITALIA LAVORA PER INTEGRAZIONE NORMATIVA

Roma, 23 novembre 2024 –In pericolo le concessioni portuali. Occorre una integrazione normativa-. Il Segretario regionale di Forza Italia e Vice Presidente della Commissione Giustizia della Camera On. Pietro Pittalis e il Consigliere Nazionale Marco Tedde prendono posizione sulla legge di conversione del decreto, in vigore dal 15 novembre, che ha prorogato al 30 settembre 2027 le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per attività turistico-ricreative e sportive. Legge che non prevede la proroga delle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d’ormeggio, cheinvece erano contenute nel precedente testo. ”Quasi tutte le concessioni portuali scadranno alla fine del 2024 –segnalano gli esponenti azzurri-. Da allora l’attività di tante imprese sarà a rischio in quanto la nuova norma esclude le loro concessioni dalla proroga al 2027. Peraltro, anche secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato nel novero delle concessioni di beni con finalità turistico-ricreative non sono ricomprese quelle di beni destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio destinati alla nautica da diporto –precisano da Forza Italia-.“Pittalis e Tedde sottolineanoche la nuova norma è il risultato del costruttivo confronto con la Commissione Europea per cancellare la procedura di infrazione avviata dalla stessa Commissione. Il motivo dell’esclusione risiederebbe nel fatto che solo le concessioni demaniali per attività turistico-ricreative sono oggetto di procedura di infrazione europea in quanto ritenute non in linea con la Direttiva europea sui servizi del mercato interno. La collaborazione tra Roma e Bruxelles ha consentito di trovare un punto di equilibrio tra la necessità di aprire il mercato delle concessioni e l’opportunità di tutelare le legittime aspettative dei concessionari balneari, permettendo di concludere un’annosa e complessa questione di grande rilevanza per il Paese. “E’ indispensabile che il Parlamento chiarisca e integri il vigente quadro normativo con i necessari riferimenti alle concessioni dei porti turistici, approdi e punti di ormeggio destinati alla nautica da diporto. Forza Italia è al lavoro per sensibilizzare il MIT affinché estenda la proroga anche alle concessioni portuali –chiudono Pittalis e Tedde-.

