“Metafora, emozione, visione”: a Reggio Emilia due giornate di convegno su metafora e esperienza estetica

*Dal 27 al 29 novembre Unimore e Università di Milano organizzano il

convegno “Metafora, emozione, visione”: il 27 a Milano e il 28 e 29

novembre a Palazzo Baroni (Reggio Emilia)*

Il 27 novembre alla Città Studi Milano (14.30-18.00) e nelle mattinate del

28 e 29 novembre a Reggio Emilia (Palazzo Dossetti) si svolgerà il *Convegno

“Metafora, emozione, visione*” organizzato da Unimore e Università di

Milano, che verterà sulla metafora come dispositivo di mediazione e

interazione tra linguaggio, esperienza visiva ed esperienza emotiva.

Negli studi contemporanei, l’aspetto estetico della metafora ha trovato

ampio spazio nelle riflessioni sul carattere embodied delle metafore

concettuali. A partire da queste ricerche, si è rafforzata l’ipotesi,

condivisa in diversi ambiti di studio (filosofico, linguistico,

psicologico), che la metafora sia un’interfaccia capace di connettere il

piano estetico dell’esperienza con l’espressione linguistica e il pensiero

astratto. Nell’indagine sulle metafore visive sono inoltre emersi il

marcato carattere interpretativo, la creatività e la potenza emotiva delle

immagini metaforiche.

In occasione di questo convegno, ospitando interventi che appartengono al

campo dell’estetica, della filosofia del linguaggio, della filosofia

teoretica e della linguistica, si proverà a tracciare ulteriori possibili

interpretazioni del rapporto tra metafora ed esperienza estetica,

mantenendo il focus sulla metafora linguistica. Il convegno, anche

attraverso la modalità del workshop, si pone inoltre l’obiettivo di

suggerire modalità e strumenti per la progettualità educativa: in

particolare saranno suggerite modalità per valorizzare metafore e processi

metaforici per sviluppare competenze cognitive, argomentative ed

espressive.

La *sezione del convegno che si svolge presso Unimore si inquadra nelle

attività di ricerca del Progetto di Eccellenza Analfabetismi ad alto costo

sociale: strumenti di ricerca per la loro riduzione*. Il progetto si

propone di individuare modalità di intervento educativo-didattico per

contrastare gli analfabetismi, promuovendo lo sviluppo delle competenze

chiave. Il workshop “Metafore, ragionamento e cambiamento di prospettiva”

si inquadra inoltre nelle attività del “*Laboratorio sul pensiero critico”*

del *Dipartimento di Educazione e Scienze Umane*.

L’organizzazione del convegno ha ricevuto il supporto del FAR 2023

Dipartimentale Linguaggi e filosofia delle emozioni. Questioni teoriche,

storico-letterarie e declinazioni educative, coordinato dalla Prof.ssa

*Annamaria

Contini*.

Per gli studenti dei corsi di Laurea e di Laurea Magistrale del

Dipartimento di Educazione e Scienze Umane di Reggio Emilia è riconosciuto

1 CFU tra le attività a libera scelta previa partecipazione a almeno mezza

giornata del 28 novembre e al workshop del 29 novembre. Viene richiesto

agli studenti che intendono partecipare al workshop “Metafore, ragionamento

e cambiamento di prospettiva” del 29 novembre di registrarsi a questo link:

https://forms.gle/NFqmvK74FQn6sxpH8

La partecipazione dei docenti degli istituti scolastici alla giornata del

28 novembre viene riconosciuta come corso di aggiornamento (8 ore).

L’evento si svolge con il patrocinio di: SIE – Società Italiana d’Estetica;

Laboratorio Interateneo di Estetica (Unimore, Università degli Studi di

Parma; Università degli Studi di Ferrara); CIRM – Centro interuniversitario

di ricerca sulle metafore; École des Hautes Études en Sciences Sociales di

Parigi.

Comitato scientifico: Annamaria Contini, Maddalena Mazzocut-Mis, Alice

Giuliani, Lorenzo Manera, Francesca D’Alessandris, Marco Franceschina

*Date e luoghi*:

– *mercoledì 27 novembre* (14:30-18:00) presso Università di

Milano, Aula G12 – Città Studi Milano, Via Golgi 19 – Milano

– *giovedì 28 novembre* 2024 (10:30-17:30) presso Unimore, Aula

0.4 e Aula Magna – Palazzo Baroni – Viale Timavo 93 – Reggio Emilia

– *venerdì 29 novembre* (09:30 – 13:00) presso Unimore, Aula 1.2

– Palazzo Baroni – Viale Timavo 93 – Reggio Emilia

*Ufficio Stampa Unimore*

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia