(AGENPARL) - Roma, 22 Novembre 2024

(AGENPARL) – ven 22 novembre 2024 M.O. CHIESA(FDI) VICINANZA E GRATITUDINE AI MILITARI ITALIANI FERITI

“Esprimo la mia più sincera vicinanza ai quattro militari italiani rimasti feriti nell’attacco alla base UNIFIL in Libano e al comandante del Settore Ovest della missione UNIFIL, Generale di brigata Stefano Messina. I nostri militari, tutti appartenenti alla Brigata Sassari e impegnati nella missione sotto l’egida delle Nazioni Unite, rappresentano un esempio di dedizione, coraggio e servizio alla comunità internazionale. A loro va il nostro ringraziamento per il prezioso e delicato lavoro che svolgono per la pace e la stabilità nelle aree di crisi. Il loro impegno testimonia i valori che animano le Forze Armate italiane, sempre in prima linea per promuovere e assicurare stabilità e sicurezza”. Lo dichiara il deputato di Fratelli e capogruppo in commissione Difesa, Paola Chiesa.

Alberto Mariani

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati