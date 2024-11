Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano – Gruppi consiliari – Comunicati del 22.11.2024

(AGENPARL) - Roma, 22 Novembre 2024

(AGENPARL) – ven 22 novembre 2024 **Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano – Gruppi consiliari**

SVP – Südtiroler Volkspartei | ore 10:00

Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen / Gemeinsam gegen Gewalt

Es gibt Aktionstage, die sollten im Jahr 2024 nicht mehr nötig sein – und doch sind sie es, mehr denn je. Dazu zählt auch der Internationale „Tag gegen Gewalt an Frauen“ am 25. November. An diesem Tag richtet sich der Blick weltweit auf eine der gravierendsten Menschenrechtsverletzungen unserer Zeit. Gewalt gegen Frauen und Mädchen bleibt in allen Teilen der Welt ein weit verbreitetes Problem, auch in Südtirol. „Der Aktionstag setzt ein Zeichen gegen diese Form der Gewalt und fordert Politik, Zivilgesellschaft und jeden Einzelnen zum Handeln auf,“ so SVP-Landtagsabgeordnete Waltraud Deeg.

[Vai all’articolo online ›](https://www.landtag-bz.org/de/pressemitteilungen-fraktionen/internationaler-tag-gegen-gewalt-an-frauen-gemeinsam-gegen-gewalt)

Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano

Tel. +39 0471 94 61 11

Sito web: [www.consiglio-bz.org](https://www.consiglio-bz.org)

Hai ricevuto questa e-mail perché ti sei registrato all Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.

[Apri nel browser](https://egjaabf.r.af.d.sendibt2.com/tr/mr/eVrvCqvhOs8dEY85NuNvybxnMqMJ6NSU_XH2T2bbAdlq-opDymfA52SqoNf2MOq1QHXrTkG0lS12aMXcUdt2ykNc-1F0KKXobWgaTvBpZV6nw21IykJ3IlmKJAQEuKxag9TUpxM0WMh6CeT-keRJlC7q-iYVks8a1-sKZXm-C4cWXz-59Uwr0KIgrOKcs_rb3rvV5b4KKuu6tew8czO0UvyLss4H5GCismFtenBM8N5313Y) | [Annullare l’iscrizione](https://egjaabf.r.af.d.sendibt2.com/tr/un/RjzFTwPTMCpYJtz3Vl7iELX2aROTnpKSCMkY-_Kpu63RnD8hzhPWjJXa5MROAHO0BryoB2Fn5Kk0y1NQjpz0O-xF2PtGGiuCopJhkwBiRl7V6KNWGlByjeTfeLPlJMWTOic4z7fuiIbyzzW8I59KF0WdXzOeFXpTiITai-IqjtMvm6UyIzP8BmHbj2iqq4QZ7k6VSpbgUXrFiOlf6UUs1B4zutgFnKc5V8DYmMklKgDJ0QiAnJpnadNP_EJGP7s4hg)

Hai domande o commenti? Si prega di non utilizzare la funzione di risposta a questa e-mail, ma utilizzare il [modulo di contatto](https://www.consiglio-bz.org/it/contatti) per inviarci un messaggio.