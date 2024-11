(AGENPARL) - Roma, 22 Novembre 2024

(AGENPARL) – ven 22 novembre 2024 Carcere Prato, Mazzetti (FI): “Al Ministero chiedo intervento per completare pianta organica ma dico no ad allarmismi ideologici”

Prato, 22 nov. – “In vista del consiglio comunale straordinario di domani sono tornata in visita al carcere di Prato. Il problema più grave del carcere di Prato, come già avevo denunciato ad agosto, è la pianta organica, perché mancano dipendenti e figure apicali. Per esempio, dovrebbe esserci un direttore e due vice ma anche un ispettore e tre vice e così via. Quello della Dogaia è il carcere più grande della Toscana, con circa 600 detenuti e un’alta percentuale di stranieri, oltre il 60%. Per esempio, nella media sicurezza che ho visto oggi ci sono oltre 130 detenuti e 3 agenti. Posso confermare che il personale fa il massimo e cerca di ascoltare e sostenere tutti, cercando di assecondare le richieste. Altro aspetto su cui intervenire sono gli impianti, principalmente le docce – in un reparto perdono molta acqua – e il riscaldamento. Di recente si è aggiunto il problema delle cimici, pare portate da un detenuto proveniente da Sollicciano. Questi sono i punti su cui battersi e su cui chiedere un impegno a tutte le Istituzioni. In questi mesi ho visitato anche altre carceri, come Sollicciano e posso confermare quanto dissi ad agosto, salvo poi essere oggetto della solita campagna d’odio della sinistra: Prato, per le risorse e per l’organico a disposizione, fa molto, fa anche troppo. Sicuramente si può fare di più, ma non ha senso la propaganda ideologica e allarmistica della sinistra, sempre pronta a cavalcare anche i fatti più terribili pur di andare contro il governo. A settembre ho consegnato una relazione al Viceministro Francesco Paolo Sisto e, dopo il consiglio di domani, solleciterò altri interventi risolutivi”.

Queste le dichiarazioni dell’On. Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma