(ACON) CENTRALE SOMPLAGO. MENTIL (PD): PRIMARIO TUTELARE LAGO DI CAVAZZO

(AGENPARL) - Roma, 22 Novembre 2024

(AGENPARL) – ven 22 novembre 2024 (ACON) Trieste, 22 nov – “La rinaturalizzazione del lago di

Cavazzo ? una necessit? reale e assoluta che il Partito

democratico sta perseguendo da tempo, fin dalla precedente

legislatura. L’approvazione della mozione per la tutela del

bacino dagli impatti della centrale di Somplago ? positiva e fa

piacere che, finalmente, anche dai banchi del Centrodestra sia

stato battuto un colpo. Ora si passi ai fatti concreti e si

riprenda lo studio sul lago”. Lo afferma in una nota il

consigliere regionale Massimo Mentil (Pd), commentando

l’approvazione della mozione che impegna la Giunta a prevedere

interventi di mitigazione degli impatti della centrale

idroelettrica di Somplago sul lago di Cavazzo.

“La necessit? di tutela del lago ha raggiunto una sintesi nel

documento presentato dal Centrosinistra – aggiunge Mentil – e

verso il quale anche il Centrodestra ha dimostrato finalmente

sensibilit?. Fino a prima della mozione approvata in Aula, non

era ben chiaro cosa volesse fare la Giunta e in particolare

l’assessore Scoccimarro e non era altrettanto evidente una

condivisione su quali azioni portare avanti a difesa del bacino.

Ora si passi dalle intenzioni ai fatti verso soluzioni concrete a

tutela di territori e comunit?”.

ACON/COM/rcm

221707 NOV 24