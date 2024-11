(ACON) BILANCIO. II COMM: OK A MAGGIORANZA A 159 MLN PER IMPRESE E TURISMO

(AGENPARL) - Roma, 22 Novembre 2024

Markus Maurmair (FdI), ha espresso parere positivo sulle parti di

competenza della nota di aggiornamento al Defr del 2025 e sono

stati votati a maggioranza gli strumenti dell’articolo 2 che vede

un ammontare di 159 milioni di euro della manovra di bilancio.

Nel corso dei lavori, il dibattito ha toccato temi anche di

carattere generale sugli equilibri economici internazionali.

L’assessore regionale alle Attivit? produttive e turismo, Sergio

Emidio Bini, ha illustrato il Defr lodando il lavoro svolto dagli

uffici: “Nel documento ci si riferisce anche ai ddl che verranno

presentati il prossimo anno come quello sul terziario dal quale

ci aspettiamo un’ottima risposta dal comparto. Per il turismo

puntiamo alla riorganizzazione dei consorzi dello sviluppo

turistico e su una migliore promozione integrata”.

“Stiamo lavorando molto agli aggiornamenti sullo sviluppo

dell’aeroporto di Ronchi dei Legionari – ha sottolineato

l’assessore – e a breve verranno aggiunte 7 nuove rotte tra cui

spiccano Rotterdam e Bucarest. Il tema delle strutture ricettive,

essenziale per il turismo della regione, sar? al centro delle

novit? del 2025 sia per gli alberghi diffusi sia per quelli delle

citt? capoluogo: verr? presentato un nuovo bando a riguardo,

senza dimenticare il turismo lento e sostenibile”.

Su attivit? produttive e sviluppo economico l’assessore ha

ribadito: “Continueremo ad investire nel settore del commercio,

con bandi sempre pi? incentrati verso le necessit? dei negozi dei

piccoli paesi, importanti punti di riferimento per le comunit?.

Per quanto riguarda l’Agenda Fvg manifattura, le prime risorse

saranno messe in legge di Stabilit?: 9 milioni ai quali se ne

aggiungeranno altri con ulteriori linee contributive fino a 35

milioni”. Bini ha toccato anche il tema delle risorse rinnovabili

come l’idrogeno a cui saranno destinati nuovi bandi come per la

transizione tecnologica.

Per l’assessore “non saranno portate norme politicamente

rilevanti, ma misure che serviranno per coprire le richieste dei

bandi, come nel caso degli aiuti agli alberghi. Ulteriori 5

milioni di euro infine andranno agli aiuti per le imprese sul

fotovoltaico, arrivando a 10 milioni complessivi.

Rosaria Capozzi (M5S) ha aperto la fase di discussione chiedendo

lumi in merito sul fotovoltaico alle imprese, in particolare

“perch? si vuole aspettare appena il prossimo Assestamento per

soddisfare tutte le richieste? Non si potrebbe pensare di coprire

tutte le richieste in Stabilit??”. Per Bini “non ? possibile ma

si completeranno i finanziamenti l’anno prossimo”.

Per Furio Honsell (Open) ? necessario “guardare con attenzione

alle problematiche legate alla propensione all’export della

regione, acquisendo segmenti pi? importanti delle filiere di

produzione per essere meno dipendenti dalle crisi degli altri

Paesi europei”. L’assessore ha confermato il bisogno di “cercare

nuovi mercati per il nostro export”.

“Per quanto riguarda l’attenzione verso il Nip (Consorzio di

industrializzazione di Pordenone) – ha ricordato Andrea Carli

(Pd) – con la costruzione del nuovo centro logistico a Maniago,

sono molto soddisfatto”. Carli ha sottolineato come rispetto al

precedente bilancio le risorse per le Attivit? produttive non

siano cresciute ma anzi scese. “Perch? tra le province d’Italia

la crescita manifatturiera delle nostre, risulta essere tra le

pi? basse? Cosa si pensa di fare?”.

“Sulla classifica delle attivit? produttive – ha replicato Bini –

abbiamo fatto approfondimenti che hanno chiarito come nel periodo

post pandemico alcune regioni siano ripartite molto velocemente.

Noi ci siamo stabilizzati, mentre le regioni che oggi sono prime

in classifica, si sono mosse solamente quest’anno” Tornando alla

questione dell’export, Bini ha ricordato che “il nostro patisce

la crisi della Germania”.

Anche Massimiliano Pozzo (Pd) ha espresso preoccupazione sulla

manifattura in regione, un campo da valorizzare: “mi sarei

aspettato qualcosa in pi? anche in termini di proposte. Proviamo

a fare un ragionamento anche sulla transizione digitale per le

aziende. Come siamo messi sulle linee contributive del Catt

(Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario)?”. Per

l’assessore la transizione digitale fatica a crescere a causa

delle zone in cui manca la copertura, come anche la cultura

dell’uso di internet veloce nelle piccole imprese e “proprio

tramite i Catt stiamo portando avanti la formazione degli

addetti”.

Secondo Serena Pellegrino (Avs): “Sul tema degli affitti brevi,

bisogna trovare una formula per incentivi alla locazione di

immobili non occupati, anche nell’ottica della riqualificazione

dei piccoli centri”.

Laura Fasiolo (Pd) ha chiesto chiarimenti sugli interventi

riguardanti l’area del goriziano, in particolare per il Coseveg e

il turismo; a tali domande Bini ha risposto ricordando gli 11

milioni gi? stanziati nel mini assestamento e rassicurato sul

sostegno alle imprese del territorio.

Anche per il dem Roberto Cosolini ? fondamentale una particolare

attenzione al comparto della manifattura, accanto a quello

turistico, mentre la consigliera Giulia Massolino (Patto per

l’Autonomia-Civica Fvg) ha richiamato l’attenzione sull’

iperturismo: “Un problema che gi? attanaglia molte citt? italiane

ed europee e comincia a farsi sentire anche in regione”.

Massolino ha inoltre sottolineato come manchino provvedimenti

relativi al turismo lento e sulla necessit? di porre maggior

attenzione al cicloturismo.

Il collega di partito, Massimo Moretuzzo, ha chiesto “come verr?

aggiustata la questione dei distretti del commercio? Riguardo

alla filiera del legno, bisognerebbe sperimentare di pi?, perch?

non sono strutturate a dovere? La nostra segheria pi? grande ?

comunque pi? piccola della pi? piccola della Carinzia.

Rispondendo al capogruppo del Patto per l’Autonomia-Civica Fvg

Bini ha voluto rimarcare che concorda per quanto riguarda lo

stato della filiera del legno in Fvg: “? una problematica

importante, dobbiamo lavorarci. Per i distretti del commercio non

porter? norme a riguardo perch? non ho avuto ancora riscontro su

cosa i distretti stanno facendo”.

Anche Carli, in chiusura, ha voluto aggiungere un suggerimento

sui distretti di commercio, in modo particolare sulla possibilit?

di mettere a disposizione dei fondi per l’acquisto di spazi

commerciali nei centri minori.

