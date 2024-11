(AGENPARL) - Roma, 21 Novembre 2024

(AGENPARL) – gio 21 novembre 2024 COMUNICATO STAMPA

SOCIALE, DE SANTIS – CANALE (LCR): “FERMATA METRO B LAURENTINA OFF LIMITS PER CITTADINI CON DISABILITÀ, GUALTIERI INTERVENGA IMMEDIATAMENTE”

Roma, 21 novembre 2024 – “La linea B-B1, la più antica della Capitale, continua a soffrire di problemi legati a una manutenzione insufficiente.

Nonostante i fondi giubilari e le promesse di sistemazione prima dell’inizio delle celebrazioni, molte stazioni sono ancora cantieri completamente fermi.

Tra i casi più gravi c’è la stazione di Viale Libia, inaugurata solo 12 anni fa, dove gli ascensori sono fermi da un anno e mezzo a causa di infiltrazioni d’acqua. Ma anche la fermata Laurentina, capolinea linea B e crocevia della periferia sud della Capitale, ha tutte le scale mobili e gli ascensori fuori uso, con scarse possibilità di essere sistemati in tempo per l’inizio del Giubileo.

Tali disservizi rendono questa fermata inaccessibile alle persone con disabilità e mobilità ridotta, tra cui anziani e genitori con passeggini.

Altro che città dei 15 minuti tanto decantata – a parole – dall’Amministrazione Gualtieri: la realtà è che non si riesce a garantire nemmeno i servizi base e a rimetterci, come sempre, sono gli ultimi”.

Lo dichiarano, in una nota, il capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi in Campidoglio Antonio De Santis e la capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi in Municipio IX Carla Canale.