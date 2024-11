Save The Date – Presentazione Strategia Nazionale Idrogeno (26 novembre 2024)

(AGENPARL) - Roma, 21 Novembre 2024

Energia: martedì 26 la presentazione della Strategia Nazionale sull’Idrogeno

All’Auditorium GSE presenti il ministro Gilberto Pichetto e il Presidente del Gestore dei Servizi Energetici Paolo Arrigoni

Roma, 21 novembre – Martedì 26 novembre alle ore 10.30, presso l’Auditorium del Gestore dei Servizi Energetici (Viale Maresciallo Pilsudski, 92 – Roma), verrà presentata la Strategia Nazionale sull’Idrogeno, realizzata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Aprirà l’incontro il Ministro Gilberto Pichetto, assieme al Presidente del GSE Paolo Arrigoni. Seguirà l’illustrazione della Strategia a cura del Capo Dipartimento Energia del Ministero e una tavola rotonda con rappresentanti di istituzioni, mondo associativo e imprenditoriale.

L’evento potrà essere seguito anche in diretta streaming. In allegato l’invito con il QR Code per il collegamento da remoto.

