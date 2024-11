(AGENPARL) - Roma, 21 Novembre 2024

(AGENPARL) – gio 21 novembre 2024 Sanità: Furfaro (Pd), da ASL Lazio inaccettabili discriminazioni contro le donne

“È semplicemente inaccettabile che nel 2024 si verifichino episodi di discriminazione contro le donne lavoratrici. Leggiamo infatti di alcune ASL del Lazio, tra cui ASL Roma 2 e Rieti, insieme a ospedali come il San Giovanni di Roma e gli IFO, starebbero posticipando l’assunzione di infermiere vincitrici di concorso pubblico al termine del periodo di maternità obbligatoria. Si tratta di una violazione grave dei diritti delle donne e del principio di parità sul lavoro. Le segnalazioni ricevute dai sindacati e le PEC inviate dalle ASL alle lavoratrici sono infatti uno schiaffo a chi, dopo anni di studio e sacrifici, si vede negato l’accesso al proprio posto di lavoro per il solo fatto di essere in gravidanza. Questo comportamento non è solo vergognoso, ma profondamente contrario ai principi della nostra Costituzione e delle normative sul lavoro. Come Partito Democratico, non resteremo in silenzio. È necessario che il Ministro Schillaci intervenga con urgenza per tutelare queste lavoratrici e ristabilire un principio di equità e giustizia. Non accetteremo che il governo, che si riempie la bocca con la parola natalità, permetta alle donne simili discriminazioni sul lavoro”.

Lo dichiara Marco Furfaro, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Affari Sociali della Camera e membro della segreteria.

Roma, 21 novembre 2024

Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Camera dei Deputati

per approfondimenti consultare il nostro sito: http://www.deputatipd.it