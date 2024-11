(AGENPARL) - Roma, 21 Novembre 2024

(AGENPARL) – gio 21 novembre 2024 21 novembre 2024

San Giorgio, sabato 23 novembre un incontro sui

cambiamenti climatici e ambientali

Appuntamento alle 10 nell’auditorium Terzani

Si conclude sabato 23 novembre alle 10 nell’auditorium Terzani il ciclo di incontri Dal Macro al Micro,

dedicato a inquadrare la complessità del periodo storico attuale, per quanto riguarda i grandi

cambiamenti climatici e ambientali e le loro conseguenze, realizzato dalla Biblioteca San Giorgio

grazie alla collaborazione con l’associazione culturale Orizzonte Green.

Nei cinque incontri-dibattito che si sono svolti sono stati affrontati vari punti di vista, offerti strumenti

di conoscenza, delineate delle possibili soluzioni nei diversi contesti dell’essere e del vivere

quotidiano. È stato un viaggio con esperti che hanno tracciato scenari nei vari ambiti.

L’ultimo incontro vuole essere un momento di riflessione su come promuovere l’impegno individuale

e collettivo, nonché la collaborazione fra associazioni e movimenti nell’azione sociale e per la

salvaguardia del territorio.

L’intervento finale è affidato a Marco Bresci, ingegnere e divulgatore, curatore dell’intero

programma, e si intitola “Insieme per un mondo unito, equo, pacifico ed ecosostenibile.

L’importanza dell’impegno individuale e dell’azione sociale”.

Marco Bresci, laureato in ingegneria elettronica, collabora con l’Automobile Club Pistoia dal 1995. È

studioso dagli anni Novanta delle tematiche sull’ambiente e dello sviluppo sostenibile. Ha pubblicato

vari libri e articoli riguardanti ambiente, economia, energia, gestione delle risorse, prosperità globale,

sviluppo sociale, mobilità sostenibile, qualità della vita, etica e spiritualità.

È presidente dell’associazione culturale senza fini di lucro Orizzonte Green.