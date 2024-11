(AGENPARL) - Roma, 21 Novembre 2024

(AGENPARL) – gio 21 novembre 2024 DDL SERVIZI CONSOLARI. DE ROSA (FI), OK A PROVVEDIMENTO CHE VA INCONTRO A ESIGENZE ITALIANI ALL’ESTERO

“Questo disegno di legge si pone l’obiettivo di andare incontro alle esigenze degli italiani nel mondo. Non solo un segnale di attenzione, ma un’azione concreta per incrementare i servizi che vengono loro forniti. La ratio del provvedimento è quindi assolutamente in linea con la grande considerazione dimostrata dal Ministro Antonio Tajani verso le sedi estere. La rete consolare italiana è capillare: 123 ambasciate, 77 consolati e 8 rappresentanze permanenti in tutto il mondo. Questa proposta mette in campo nuove risorse per rafforzare ulteriormente i servizi consolari per gli italiani all’estero, che sono circa 6 milioni. Numeri molto alti, che continuano a crescere. Per queste ragioni il gruppo di Forza Italia voterà a favore di questo provvedimento”. Lo ha detto in Aula il senatore di Forza Italia, Raffaele De Rosa, intervenendo in dichiarazione di voto sul ddl Servizi Consolari.