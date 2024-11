CS_XIII EDIZIONE DELLA SETTIMANA ITALIA-CINA DELLA SCIENZA, DELLA TECNOLOGIA E DELL’INNOVAZIONE

(AGENPARL) - Roma, 21 Novembre 2024

COMUNICATO STAMPA

XIII EDIZIONE DELLA SETTIMANA ITALIA-CINA DELLA SCIENZA, DELLA TECNOLOGIA E DELL’INNOVAZIONE

IL VALORE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA NELL’AFFRONTARE LE GRANDI SFIDE

DEL NOSTRO TEMPO

26-27-28 NOVEMBRE 2024 • NAPOLI-VENEZIA

LA CERIMONIA INAUGURALE SI TERRÀ IL 26 NOVEMBRE ALLA CITTÀ DELLA SCIENZA DI NAPOLI ALLA PRESENZA DEI MINISTRI ANNA MARIA BERNINI E YIN HEJUN

Dal 26 al 28 novembre 2024 si terrà la XIII edizione della Settimana Italia-Cina della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione.

L’evento, si svolge nell’ambito del programma bilaterale di cooperazione scientifica e tecnologica tra Italia e Cina. È promosso dai Governi dei due paesi attraverso il Ministero dell’Università e della Ricerca della Repubblica Italiana e il Ministero della Scienza e della Tecnologia della Repubblica Popolare Cinese.

Il programma è coordinato, per l’Italia, da Fondazione Idis-Città della Scienza in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche e, per la Cina, dal Beijing Municipal Science & Technology Commission, Administrative Commission of Zhongguancun Science Park.

La XIII Edizione della Settimana vede anche la collaborazione, per parte italiana, dell’Università Ca’ Foscari Venezia e, per parte cinese, dell’International Technology Transfer Network.

Il programma della XIII edizione della Settimana prevede due tappe in città simbolo della cultura italiana: a Napoli il giorno 26 novembre, dove si terrà anche l’evento inaugurale – a Città della Scienza alle ore 09:30 – al quale parteciperanno i Ministri Anna Maria Bernini e Yin Hejun e a Venezia il giorno 28 novembre.

La cerimonia di apertura prevede inoltre i saluti istituzionali del Presidente di Città della Scienza, Riccardo Villari, e la presenza del Keynote Speaker italiano Oliviero Diliberto, Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con un intervento dal titolo: “Il diritto e il futuro. La scienza, le nuove tecnologie e la necessità di regole condivise”.

Durante la Settimana, esperti e innovatori dei due Paesi, si incontreranno per discutere le ultime innovazioni, condividere idee e creare nuove sinergie. Sarà anche un’occasione per firmare Accordi di Cooperazione che daranno avvio a progetti congiunti tra università, enti di ricerca e imprese.

Il 2024 segna due importanti ricorrenze: il ventesimo anniversario del Partenariato Strategico Globale tra Italia e Cina e il settimo centenario della morte di Marco Polo che ricorda la lunga relazione che unisce il passato, il presente e il futuro dei rapporti tra Italia e Cina e promuove il dialogo e i reciproci scambi culturali fra civiltà orientale e occidentale.

È nello spirito delle antiche rotte commerciali che da millenni incarnano l’apertura al dialogo e alla reciproca conoscenza tra civiltà, che il 28 luglio di questo anno è stata concordata la messa in opera di un Piano d’azione per il rafforzamento del Partenariato Strategico Globale Cina-Italia in diversi ambiti per il periodo 2024-2027 con particolare attenzione all’innovazione scientifica e tecnologica. L’obiettivo è promuovere lo sviluppo economico e sociale attraverso la ricerca congiunta in settori di interesse comune, come ambiente, energia, esplorazione polare e sviluppo sostenibile, temi che saranno al centro della XIII edizione della Settimana Italia-Cina.

Il Piano d’azione sostiene lo svolgimento con cadenza annuale della “Settimana Italia-Cina della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione”, quale occasione per favorire incontri regolari tra i Ministri competenti per l’innovazione scientifica e tecnologica e tra i centri di ricerca e di innovazione in aree di comune interesse.

La XIII Settimana Italia Cina della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione pone al centro i temi indicati nel Piano d’azione 2024-2027, quali ambiente, energia, patrimonio culturale, ricerca polare, sostenibilità, digitalizzazione e sviluppo tecnologico. La Settimana si riconferma così quale meccanismo di collaborazione e coordinamento bilaterale strategico ai fini della realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano d’azione e ai fini di approfondire la cooperazione e gli scambi culturali tra le rispettive società civili.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA ITALIA-CINA DELLA SCIENZA, DELLA TECNOLOGIA E DELL’INNOVAZIONE

26 novembre · Città della Scienza, Napoli

§ Cerimonia Inaugurale alla presenza dei Ministri

§ Firma di Accordi di Cooperazione

§ Sessioni tematiche:

Conservazione del Patrimonio Artistico e Culturale: Le nuove frontiere della conservazione del patrimonio artistico e culturale, con un focus sulle tecnologie emergenti e la tutela dell’eredità culturale immateriale di Italia e Cina. Verrà introdotto il concetto di ecologia digitale per il patrimonio culturale, esplorando l’impatto della digitalizzazione e l’accessibilità per la conservazione del patrimonio culturale. Un confronto tra pratiche di restauro e valorizzazione del patrimonio tangibile metterà in luce le esperienze italiane e cinesi.

Sistemi di Produzione e Trasformazione degli Alimenti: Le sfide e le soluzioni innovative nella produzione alimentare sostenibile, con un’attenzione ai modelli di economia circolare applicati ai sistemi alimentari. Saranno esaminati il collegamento diretto tra produzione agricola e consumatore, le tecnologie di rilevamento rapido per la sicurezza alimentare e l’uso di piante medicinali tradizionali nella produzione alimentare.

Cambiamento Climatico e Biodiversità: Le implicazioni del cambiamento climatico e della biodiversità globale, con interventi sulla resilienza climatica urbana, mostrando come le città possano adattarsi ai cambiamenti climatici. Casi studio approfondiranno soluzioni sistematiche per la mitigazione del cambiamento climatico, favorendo la cooperazione sino-italiana nell’affrontare queste sfide.

Riduzione dei Rischi di Disastri: La mitigazione dei rischi naturali, con esperti che presenteranno strategie di prevenzione per i disastri naturali, focalizzandosi sulla vulnerabilità sismica in Italia e sulle strategie di gestione dei rischi geologici nelle gole montane della Cina sudoccidentale.

Manifattura avanzata: Nuove tecnologie di produzione e trasformazione industriale, dai progressi della robotica alle innovazioni di assistenza digitale, per esplorare come sostenibilità e innovazione possano coesistere in fabbriche sempre più intelligenti.

§ Incontri One-to-One

28 novembre · Università Ca’ Foscari Venezia – Campus Scientifico Via Torino, Mestre Venezia

§ Sessione di benvenuto, alla presenza della prof.ssa Tiziana Lippiello, Rettrice Università Ca’ Foscari Venezia. (Link al programma sul sito)

§ Sessioni tematiche:

Coste, Mari e Oceani: Ricerca e soluzioni per la protezione e la gestione sostenibile degli ecosistemi costieri e marini.

Scienze Polari: Studio delle regioni polari e delle loro dinamiche ambientali e climatiche a livello globale.

All’Università Ca’ Foscari Venezia verranno presentate ricerche innovative sui biomateriali marini e strategie per restaurare gli ecosistemi. Particolare evidenza sarà data alle sfide ambientali globali, incluse le indagini sull’inquinamento da microplastiche nel “Triangolo dei Coralli”. Gli effetti del cambiamento nella criosfera artica sui cicli biogeochimici mostreranno l’influenza del riscaldamento globale sulle aree polari, ponendo in evidenza il potenziale di cooperazione sino-italiana nei Monti Transartici.

Gli Accordi di Cooperazione, firmati nell’ambito della Cerimonia Inaugurale, vogliono rappresentare il lancio ufficiale in una cornice istituzionale di progetti congiunti tra istituzioni, università, enti di ricerca e imprese dei due Paesi.

Le Sessioni Tematiche con esperti italiani e cinesi sono finalizzate a rafforzare la cooperazione sulle tematiche prioritarie per i due Paesi in materia di ricerca ed innovazione. Con tali Sessioni si vuole stimolare l’interazione tra pubblico e privato, tra il mondo della ricerca e quello industriale.

Gli Incontri One-to-One – per le università, i centri di ricerca, gli hub e le start up italiane e cinesi impegnate in ricerca e innovazione – sono l’occasione di dialogare per costruire nuovi partenariati accademici, scientifici ed industriali.

INFO E PROGRAMMA

