Comunicato stampa: lezioni Anselmi

(AGENPARL) - Roma, 21 Novembre 2024

(AGENPARL) – gio 21 novembre 2024 Prosegue il ciclo di incontri per ricordare il professore Sergio AnselmiPreceduta dai saluti del Sindaco di Senigallia Massimo Olivetti e del Consigliere Regionale Maurizio Mangialardi, si è assistito sabato 16 novembre nell’Auditorium San Rocco a una bellissima Lezione Anselmi svolta dal Professore di Storia Economica alla Bocconi Franco Amatori, che attraverso l’analisi delle scelte aziendali di numerosi imprenditori ai vertici della vita industriale italiana, ha fatto comprendere le conseguenze di errori derivanti da scelte dettate da eccessiva supponenza a cominciare dagli anni Settanta. Ha concluso la sua ampia e dettagliata disamina parlando di un caso di grande rilievo come quello di un imprenditore illuminato e colto come Giulio Fumagalli Romario, che ha fatto della azienda SOL per gas tecnici e industriali, con sede a Monza e partita nel 1927 con due soci, un’azienda con 116 sedi situate in tutto il mondo.

Ma già sabato 23 novembre, alle 9.30 e ancora una volta nell’Auditorium San Rocco, sarà presentato dal curatore e da alcuni autori il libro per il quale si sono impegnati tanti suoi amici e collaboratori, che hanno scritto saggi storici per lasciare un segno dell’affetto, della stima e della riconoscenza nei confronti di un grande “maestro” come Sergio Anselmi nel centenario della sua nascita.