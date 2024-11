COMUNICATO PROGETTO ‘LIFE WILD WOLF’

(AGENPARL) - Roma, 21 Novembre 2024

(AGENPARL) – gio 21 novembre 2024 COMUNICATO STAMPA

21 novembre 2024

FAUNA SELVATICA, ALFONSI: PRESENTAZIONE AI MUNICIPI DEL PROGETTO ‘LIFE WILD

WOLF’ SUL MONITORAGGIO PRESENZA LUPI AREE URBANE

Si è tenuta questa mattina una riunione convocata dall’Assessora

all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma capitale Sabrina

Alfonsi cui hanno partecipato il Dipartimento Tutela Ambientale – Direzione

Benessere degli Animali e gli Assessori municipali all’Ambiente con

l’obiettivo di presentare il progetto europeo ‘Life Wild Wolf’ sul

monitoraggio della presenza del lupo nelle aree urbane e periurbane e

avviare un programma di azioni volte alla corretta gestione del fenomeno.

Tale fenomeno, le sue cause e l’attuale situazione nel territorio della

Capitale sono stati illustrati da Valeria Salvatori, biologa dell’Istituto

di Ecologia Applicata, responsabile del progetto ‘Life Wild Wolf’, con il

quale si sta effettuando un monitoraggio nell’Oasi Lipu di Castel di Guido,

e nelle aree limitrofe alla Riserva Naturale Statale del Litorale Romano,

dove da 11 anni si registrano segni della presenza dei lupi. Nell’area

protetta si stanno effettuando monitoraggi su due branchi, entrambi, ad

oggi, composti ciascuno da tre esemplari.

“La presenza del lupo nelle aree urbane e periurbane è un fenomeno in

crescita a livello europeo” ha sottolineato Valeria Salvatori “ed è

essenziale che le amministrazioni, ognuna per le proprie competenze,

mettano in campo azioni per evitare che i lupi abbiano accesso alle zone

abitate, perdano la loro natura schiva diventando ‘confidenti’ con gli

habitat antropizzati e che vengano trattati come animali domestici con

comportamenti che possono generare situazioni di rischio per i cittadini”.

“Come amministrazione, pur non avendo dirette competenze sulla gestione

della fauna selvatica, abbiamo voluto avviare un percorso con il

coinvolgimento dei municipi mettendo a disposizione le conoscenze

scientifiche acquisite attraverso il progetto ‘Life Wild Wolf’, un prezioso

contributo del quale ringrazio Valeria Salvatori. Occorre ribadire che la

presenza dei lupi nel territorio della capitale non rappresenta oggi un

fenomeno di dimensioni preoccupanti ma siamo chiamati a mettere in campo,

con la collaborazione dei municipi, adeguate e fondamentali azioni di