Violenza donne. Pd, Parlamento voti nostra proposta su consenso

Come Partito democratico abbiamo voluto presentare una norma che individua l’assenza di consenso come elemento caratterizzante della violenza sessuale. Proprio in vista della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, vogliamo che il Parlamento si esprima e prenda una posizione su una norma fondamentale nella prevenzione e nel contrasto della violenza contro le donne, mettendo al centro il consenso come libera manifestazione della volontà della persona, che deve rimanere tale e immutato durante l’intero svolgersi dell’atto sessuale e che è sempre possibile, in qualsiasi momento e con ogni forma, revocare. Una norma fortemente voluta da molte associazioni e tra queste Amnesty International, che da sempre combattono contro il pregiudizio che addebita alla donna la responsabilità della violenza sessuale. Con la nostra proposta di modifica dell’articolo 609-bis del codice penale, il principio che vogliamo affermare è che qualsiasi atto sessuale senza consenso deve essere punito.

Così le deputate del Pd Laura Boldrini, prima firmataria della norma, e Michela Di Biase relatrice del provvedimento.

