(AGENPARL) - Roma, 20 Novembre 2024

(AGENPARL) – mer 20 novembre 2024 Scuola: Marti (Lega), solidarietà a Valditara per vili minacce

Roma, 20 nov. – “Totale vicinanza e solidarietà al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, per le vili e inaccettabili minacce ricevute oggi. Un clima d’odio alimentato da violenti e anarchici che non può e non deve trovare spazio”.

Lo dichiara il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Istruzione a Palazzo Madama.

Ufficio Stampa Lega Senato