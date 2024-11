(AGENPARL) - Roma, 20 Novembre 2024

(AGENPARL) – mer 20 novembre 2024 Sanità. Bonelli: governo chiede deroga per comprare armi, noi per assumere

medici e infermieri

“Sosteniamo la mobilitazione dei medici, degli infermieri: la sanità

pubblica va difesa. Mentre discutiamo di questi temi cruciali, il ministro

Crosetto e la premier Meloni chiedono in Europa una deroga al Patto di

Stabilità per acquistare più armi. Noi, invece, chiediamo una deroga al

Patto di Stabilità per assumere più medici e più infermieri. Questa è la

differenza tra noi e loro”.

Così Angelo Bonelli, deputato di AVS e portavoce nazionale di Europa Verde,

in Piazza Santi Apostoli a Roma allo sciopero indetto da medici e

infermieri, che ha proseguito:

“Dobbiamo anche superare quella retorica che, durante la pandemia,

celebrava medici e infermieri come eroi mentre cadevano sul posto di

lavoro. Una volta terminata l’emergenza, ci si è dimenticati di loro, non

assumendo nuovo personale, non aumentando stipendi e salari, e non

migliorando le condizioni di lavoro. Investire nella sanità pubblica

significa non solo fare prevenzione, ma anche garantire dignità e rispetto

ai professionisti che lo sostengono ogni giorno. La situazione sanitaria in

Italia è drammatica: 4,5 milioni di italiani rinunciano alle cure a causa

delle lunghe liste d’attesa, mentre 2,5 milioni non possono permettersele

per ragioni economiche. Inoltre, si registra una grave carenza di personale

sanitario: mancano circa 25.000 medici e 65.000 infermieri. Non possiamo

permetterci di ignorare questa emergenza mentre la manovra economica taglia

i fondi alla sanità pubblica e ai servizi sociali”, conclude.

