(AGENPARL) - Roma, 20 Novembre 2024

(AGENPARL) – mer 20 novembre 2024 SALVA-MILANO, MORFINO (M5S): E’ SCEMPIO, MEGLIO CHIAMARLA SALVA-FURBI

SALVA-MILANO, MORFINO (M5S): SCEMPIO, MEGLIO CHIAMARLA SALVA-FURBI

ROMA, 20 NOV. – “Si scrive Salva-Milano, si legge salva-furbi. Lo scempio giuridico che la maggioranza sta confezionando a braccetto con il Pd non salva affatto il capoluogo lombardo, ma salva i furbi, gli speculatori edilizi, gli sfruttatori del centro urbano e tutti quelli che hanno costruito fregandosene delle norme vigenti e del rispetto della cittadinanza e dell’ambiente. Lo si fa disinnescando inchieste della magistratura. A Milano accade quanto già abbiamo vissuto noi in Sicilia, la cementificazione selvaggia rappresenta il frutto di poteri e interessi che, probabilmente, non sono del tutto corrispondenti alla legalità. Noi siamo per la tutela della legalità, per lasciare il tempo affinché le indagini trovino compimento. Il governo Meloni è per tutelare coloro che non rispettano le regole e che si prendono gioco di esse. Attraverso il Salva-Milano si sta consumando l’ennesimo delitto di questa maggioranza nei confronti dei nostri principi democratici. Ricordiamo tutti gli interventi volti a spuntare le ‘armi’ al potere giudiziario, dall’eliminazione dell’abuso d’ufficio al bavaglio per i giornalisti, passando per la riduzione delle risorse economiche e per finire all’attacco dei vessilli della legalità presenti in questo Parlamento proprio tra le file del MoVimento 5 Stelle: De Raho e Scarpinato. A loro dovremmo tutti ispirarci nel perseguimento della nostra attività legislativa, per avere un Paese con sempre meno malaffare. E invece no: con questo provvedimento, andiamo a sdoganare il far west urbanistico, e l’aspetto più aberrante è che oltre alle destre anche la forza più numerosa dell’opposizione aderisce a questo disegno empio”. Così la deputata M5s Daniela Morfino (M5s), a seguito del suo intervento in discussione generale sul “Salva-Milano”.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle