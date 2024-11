(AGENPARL) - Roma, 20 Novembre 2024

(AGENPARL) – mer 20 novembre 2024 MANOVRA, M5S SEGNALA 90 EMENDAMENTI. ANCHE SALARIO MINIMO, PIÙ FONDI A SSN E MENO AD ARMI

ROMA, 20 NOVEMBRE 2024 – Sono 90 gli emendamenti ‘segnalati’ dal M5S alla legge di Bilancio. Lo rende noto il gruppo parlamentare 5S della Camera. L’obiettivo – viene sottolineato – è modificare un provvedimento scritto con un approccio austeritario, bocciato da tutti i principali osservatori economico-sociali e che àncora il Paese alla crescita dello zero-virgola.

Tra le principali proposte di modifica inserite nel pacchetto figurano quelle per aumentare le risorse alla Sanità pubblica (+65 miliardi in 5 anni), prevedendo – al contempo – un piano straordinario di assunzioni di personale; per l’introduzione del salario minimo a 9 euro l’ora; per l’aumento delle pensioni minime (+100 euro al mese) e per sostenere il reddito dei lavoratori in Cig. Di fronte al record storico di poveri, si propone inoltre il ripristino del Reddito di cittadinanza.

Sempre nell’ottica di tutelare le famiglie e i cittadini più vulnerabili, con due emendamenti il M5S chiede di rifinanziare (+900 milioni) i fondi di sostegno all’affitto e per la morosità incolpevole. In più, si propone di potenziare la garanzia di Stato sui mutui prima casa degli under 36 e reintrodurre le agevolazioni fiscali sempre per l’acquisto della prima casa da parte dei medesimi under 36.

Nel lungo elenco figurano poi le proposte per il cashback sanitario, per il rifinanziamento del fondo per le non autosufficienze (+600 milioni a decorrere dal 2025) e per la creazione di un fondo per sostenere l’installazione di impianti di energia rinnovabile al fine di ridurre il costo delle bollette. Altri due emendamenti riguardano scuola e sicurezza sul lavoro: nel primo caso, si propone un piano straordinario di assunzioni del personale Ata; nel secondo, si prevede l’incremento di 15 milioni di euro all’anno del fondo per le famiglie delle vittime di gravi infortuni.

Per le imprese, il Movimento chiede di cancellare l’art. 112 della Manovra che mira a introdurre un rappresentante del Ministero dell’Economia nei collegi di revisione di società ed enti che ricevono contribuiti pubblici. Altresì, viene proposto di spostare 6,8 miliardi dalle spese per l’acquisto di armamenti all’industria dell’automotive.

Infine, sono stati segnalati dal gruppo 5S emendamenti per aumentare la sicurezza nelle città tramite lo sblocco del turnover per tutti i Corpi di polizia e per i Vigili del fuoco, con particolare riguardo al Giubileo: su tale capitolo è stata presentata una proposta per disporre assunzioni straordinarie tramite lo scorrimento delle graduatorie o procedure concorsuali semplificate. Sempre nell’ambito dell’anno giubilare, figura un provvedimento per incentivare lo smart working nella città metropolitana di Roma sia nel settore pubblico sia nel privato: l’obiettivo è decongestionare il traffico aiutando le lavoratrici e i lavoratori che attualmente non possono accedere al lavoro agile.

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle