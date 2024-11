Il verde sempre più protagonista in città, curato dall’Amministrazione e dai cittadini con i patti dei beni comuni. 163 gli alberi piantati in occasione della Giornata dell’Albero

(AGENPARL) - Roma, 20 Novembre 2024

163 gli alberi piantati in occasione della Giornata dell’Albero

Livorno, 20 novembre 2024 – Continua ad arricchirsi il patrimonio del verde cittadino con la piantumazione di 460 nuovi alberi nell’anno in corso. Ne hanno parlato questa mattina il sindaco Luca Salvetti, la vicesindaca Libera Camici, l’assessora alla Mobilità e alla cura del Verde Giovanna Cepparello, la dirigente dell’Ufficio Manutenzione e cura della Città Silvia Borgo e Mirco Branchetti responsabile dell’Ufficio Verde. In occasione della “Giornata dell’Albero”, che si celebra domani, sono state effettuate in nei giorni scorsi piantagioni ed incremento di alberi, in totale 163, in ogni parte della città, in aree verdi, nei parchi, nelle ville e nelle strade principali.

Cipressi, carrubi, pini, querce, pioppi, aceri, corbezzoli, gelsi, meli, olivi, tamerici, lecci, salici, photinie e palme washingtonia da quest’anno contribuiscono ad abbellire la città, a renderla più ricca di ossigeno e di zone d’ombra, e soprattutto a mitigare gli impatti degli eventi climatici estremi, purtroppo sempre più frequenti.

La natura diventa sempre più protagonista della città con nuove aree verdi, ma anche arricchendo e valorizzando quelle già esistenti.

“Noi abbiamo sempre detto che l’idea di questa Amministrazione è di rendere più verde la città – ha affermato il Sindaco – e guardando i numeri degli scorsi cinque anni e la pianificazione direi che abbiamo ottenuto il risultato voluto. Naturalmente proseguiamo con la piantagione dei nuovi alberi e alla fine del 2024 gli alberi piantati saranno 460. Voglio ricordare che tutto il patrimonio di alberatura cittadino è controllato, catalogato e sotto monitoraggio. Inoltre ci confortano i numeri dei patti di collaborazione ai quali aderiscono sempre più cittadini. A questo proposito entro la fine dell’anno sarà dato un riconoscimento a tutti i cittadini che hanno fatto patti di collaborazione sulla cura dei beni comuni”.

L’assessora Cepparello ha aggiunto: “Domani è la Giornata dell’Albero e per l’occasione abbiamo deciso, come Amministrazione Comunale, di onorarla piantando molti alberi proprio in questa settimana. Con la prossima settimana compresa pianteremo in totale 163 alberi. Ci conforta molto il fatto che stiamo cercando di portare il verde in ogni angolo della città perchè crea ombra e fresco, ci aiuta nell’adattamento ai cambiamenti climatici e nel bilancio della CO2. Confermo ciò che ha detto il Sindaco che è molto importante la collaborazione con i cittadini. Portare il verde in città vuol dire anche portare fiori e bellezza e in questo ci stanno aiutando i cittadini con risultati molto incoraggianti. Senza il sostegno dei commercianti e dei cittadini sarebbe difficile gestire tutto il verde”

La vicesindaca Libera Camici ha parlato dei patti di collaborazione dei beni comuni: “Il cittadino può giocare un ruolo veramente importante nella cura del verde ed anche i più piccoli. A questo proposito facciamo tanta attività di sensibilizzazione all’interno delle scuole, oltre a piantare alberi insieme ai bambini che poi devono prendersene cura, stabiliamo patti di collaborazione con cittadini attivi che si propongono direttamente mettendosi a disposizione dell’Amministrazione per la cura del verde. I cittadini dei quartieri alberati hanno adottato alberature giovani che nei primi anni di vita hanno bisogno di una attenzione quotidiana e costante. Nel frattempo i servizi educativi comunali stanno portando avanti una esperienza virtuosa all’interno del Centro Infanzia Alveare, dove le famiglie dei bambini che frequentano il centro ogni settimana partecipano alle attività nel momento in cui la scuola è aperta e si prendono cura degli spazi. La Giunta Comunale stessa, volendo essere un esempio di buone pratiche, ha deciso di adottare lo spazio verde intorno alla statua del Villano in piazza del Municipio (lato via Avvalorati), facendosi carico della cura dell’aiuola”.

Presenti all’incontro in Sala Cerimonie anche la nuova dirigente dell’Ufficio Manutenzione e cura della Città Silvia Borgo e Mirco Branchetti responsabile dell’Ufficio verde, agricoltura, foreste e biodiversità che ha concluso dicendo: “ Ci tengo a puntualizzare che noi piantiamo alberi già cresciuti che hanno 10 anni, alberi veri con l’obiettivo di ottenere il 100% dell’attecchimento. Molto importanti per la cura del verde sono i patti di collaborazione: nel 2022 il Comune ha stipulato ventitre patti, nel 2023 diciannove e nel 2024 siamo attualmente a quarantaquattro. Sono molte le associazioni che chiedono patti comuni di cura del verde, oltre a numerosi cittadini. Proseguiremo dunque su questa strada rendendo tutti i cittadini partecipi della cura del verde cittadino”.

