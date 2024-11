(AGENPARL) - Roma, 20 Novembre 2024

(AGENPARL) – mer 20 novembre 2024 *EUROPA: FOTI (FDI), CON NOMINA FITTO VINCE ITALIA *

“Con la nomina di Raffaele Fitto vince l’Italia e viene riconosciuta la

determinazione del presidente Meloni, nulla cedendo a coloro che

auspicavano una esclusione della nostra Nazione dalla vicepresidenza

esecutiva in Europa. Resta a bocca asciutta chi da tempo profetizzava

difficoltà e fallimenti per il Governo e per l’Italia. Sono i fatti a dare,

ancora una volta, risposte chiare ed inequivocabili ai soliti gufi del

malaugurio. Con orgoglio, torniamo a rivestire un ruolo centrale in Europa,

ottenendo deleghe strategiche che rappresentano i migliori riconoscimenti

internazionali per i risultati raggiunti. Il lavoro di Raffaele Fitto, che

ha portato l’Italia ai vertici europei nella gestione del PNRR, è una

testimonianza concreta della competenza e della determinazione che

continuerà a mettere a servizio dell’Europa e della nostra Nazione.

Dal gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera giungano a