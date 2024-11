cs usignolo

(AGENPARL) - Roma, 20 Novembre 2024

(AGENPARL) – mer 20 novembre 2024 Anche il ristorante bar L’Usignolo è entrato a far parte dell’Albo delle

Botteghe Storiche del Comune di San Giovanni in Marignano.

Una tradizione quella della famiglia Talamelli, da sempre titolari

dell’attività, che ha radici profonde nel tempo e precisamente da quando la

Sig.ra Della Chiara Maria Pia, con suo marito Talamelli Italo, nonni degli

attuali gestori, nel lontano 1970 hanno dato avvio a questa attività, che

nel corso degli anni si è affermata come biglietto da visita del territorio

marignanese.

A ricevere la preziosa attestazione, consegnata dalla Sindaca Michela

Bertuccioli e tutta la Giunta comunale, i fratelli Tiziano e Nicola

Talamelli e la loro madre Bettini Simonetta, attuali gestori del bar

ristorante pizzeria che ha ancor oggi sede nei locali di proprietà della

famiglia, collocati in uno dei punti più suggestivi e panoramici del comune.

Un’attività quella dei Talamelli che esprime una tradizione gastronomica

portata avanti con passione e impegno da oltre mezzo secolo, prima dalla

“mitica Lina” e poi dai fratelli Talamelli Fabio (padre degli attuali

gestori) e Adriano, con una ciclicità che rimane punto di riferimento della

buona cucina romagnola.

Con questo ulteriore riconoscimento si allunga così l’elenco delle Botteghe

Storiche del Comune di San Giovanni in Marignano che nel borgo malatestiano

conta ad oggi ben 5 attività commerciali.

Molto contento del riconoscimento – Tiziano Talamelli – “Gli oltre 50 anni

di attività sono sicuramente un riconoscimento importante del lavoro svolto

dalla mia famiglia in questi anni. Il nostro impegno è stato quello di

curare la tradizione locale con un occhio attento ai prodotti del

territorio, alla stagionalità e alla qualità degli ingredienti che

costituiscono i nostri piatti. Dopo mio padre e mio zio con cui abbiamo

iniziato, ora lavoro con mio fratello Nicola e mia madre Simonetta per

portare avanti la nostra storia di famiglia. Entrare a far parte dell’Albo

delle Botteghe Storiche è dunque un riconoscimento che onora il lavoro che

stiamo portando aventi con immutata passione”.

Nelle parole dell’Amministrazione “I complimenti al ristorante l’Usignolo

per l’importante traguardo raggiunto e alla famiglia Talamelli per il lavoro

svolto in questi anni generazione dopo generazione. Un lavoro che ci rende

orgogliosi, come Amministrazione comunale e che rappresenta un bel biglietto

da visita per la tradizione culinaria locale. Riteniamo importante il lavoro

che si sta portando avanti sulle botteghe storiche, quale riconoscimento ai

locali e alle persone che in tanti anni hanno fatto la storia del nostro

Comune”.

Laura Pontellini

Ufficio Cultura, Eventi, Turismo

Segreteria del Sindaco

Comune di San Giovanni in Marignano

https://whatsapp.com/channel/0029VaGCHUdF6sn7rmNZwP0B

https://t.me/comunesgmarignano



FB E IG: Comunesgm/Bibliosgm/Lanottedellestreghesgm