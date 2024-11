(AGENPARL) - Roma, 20 Novembre 2024

20 novembre 2024

Al Comune di Monopoli 35 nuovi dipendenti da concorsi e mobilità

Ricambio generazionale e potenziamento dell’organico comunale, con un totale di 224 dipendenti

Mercoledì 20 novembre 2024 presso la sala consiliare del Comune di Monopoli, si è tenuto l’incontro ufficiale tra il Sindaco Angelo Annese, l’Assessore al Personale Antonella Fiume, il Segretario Generale, i dirigenti e i nuovi dipendenti recentemente assunti attraverso le procedure di selezione concorsuale della CUR Monopolis. All’evento hanno partecipato anche i dipendenti integrati nell’ultimo anno tramite procedure di mobilità.

L’incontro ha rappresentato un momento significativo per accogliere i 35 nuovi collaboratori tra istruttori e funzionari – 27 assunti tramite concorso pubblico e 8 tramite mobilità – e per sottolineare l’importanza di questo ingresso per il Comune di Monopoli. Con un’età media di circa 37 anni e una maggioranza di donne (ben 20 su 35), i nuovi dipendenti porteranno energia e competenze fondamentali per migliorare la qualità dei servizi comunali e rispondere in maniera più efficace alle esigenze dei cittadini.

Durante il suo intervento, il Sindaco Annese ha evidenziato il valore del ricambio generazionale, essenziale per garantire un’amministrazione moderna ed efficiente, capace di affrontare le sfide future. L’Assessore Fiume, da parte sua, ha espresso soddisfazione per il processo di selezione, che ha permesso di individuare risorse qualificate e motivate, pronte a contribuire al miglioramento della macchina amministrativa.

L’incontro è stato anche l’occasione per fare il punto sulla struttura organizzativa del Comune di Monopoli, che oggi conta un totale di 224 dipendenti, di cui 213 a tempo indeterminato. Questo dato testimonia il consolidamento dell’organico e l’impegno dell’amministrazione nel garantire continuità e qualità ai servizi erogati.

Un clima di entusiasmo e partecipazione ha caratterizzato l’evento, durante il quale i nuovi dipendenti hanno avuto modo di sentirsi parte di una squadra che lavora con passione al servizio della comunità. Questo passaggio, oltre a essere formale, ha voluto sottolineare l’importanza del senso di appartenenza e della collaborazione per raggiungere obiettivi comuni.

L’Amministrazione Comunale ha ribadito la centralità delle risorse umane come motore di crescita e innovazione, ringraziando tutti i presenti per il loro impegno e augurando ai nuovi dipendenti un percorso ricco di soddisfazioni e successi.