(ACON) NAUTICA. OK A MAGGIORANZA ARTICOLI SU FORMAZIONE E GUARDIA COSTIERA

(AGENPARL) – mer 20 novembre 2024 (ACON) Trieste, 20 nov – Approvati a maggioranza gli articoli

dall’1 al 7 del ddl 28 su “Sviluppo, promozione e primo supporto

finanziario del settore nautico regionale” durante la seduta

pomeridiana del Consiglio regionale. Sono stati 28 gli

emendamenti presentati in Aula di cui 17 approvati: tra questi,

spiccano anche 3 modifiche da parte delle Opposizioni.

L’articolo 1 si propone di attuare gli strumenti che consentano

di studiare e monitorare il settore nautico e la blu economy per

proposte strutturali concrete per lo sviluppo del settore, sia in

ambito turistico e pi? in generale di produzione, sia in termini

di sostenibilit?. Approvato l’emendamento di Furio Honsell (Open)

che chiedeva di chiarire l’introduzione del concetto di modello

circolare per favorire lo sviluppo di un modello economico

circolare nel medio periodo.

L’articolo 2 tiene conto delle richieste pervenute dagli

stakeholder, elencando le azioni e le tipologie di intervento da

mettere in atto con questa legge. Approvato l’emendamento di

Markus Maurmair e Claudio Giacomelli (FdI), per una maggiore

valorizzazione della formazione e quello da parte dei consiglieri

Marko Pisani (Ssk), Massimiliano Pozzo e Diego Moretti (Pd)

sull’individuazione degli ormeggi di transito.

Ok dell’Aula anche per l’articolo 3 che disciplina il Tavolo

permanente della nautica regionale e dell’economia del mare con

ampi ambiti di valutazione degli interventi per lo sviluppo del

settore. L’articolo 4, dedicato alla predisposizione di uno

studio per la valorizzazione e lo sviluppo del turismo nautico

attraverso convenzioni con gli istituti universitari e enti di

ricerca pubblici, ha registrato l’approvazione dell’emendamento

del capogruppo di Fedriga presidente, Mauro Di Bert, sullo studio

e l’analisi di progetti di innovazione tecnologica e scientifica

nel settore.

L’articolo 5 prevede l’adozione da parte della Giunta regionale

di un master plan degli ormeggi, individuati in termini numerici

e di efficienza.L’articolo 6 introduce modifiche sui soggetti

deputati all’attuazione di iniziative nell’ambito dell’economia

del mare. L’ultimo articolo, il numero 7, accolto a maggioranza,

interviene a definire le attivit? e le competenze affidate alla

Guardia costiera ausiliaria del Friuli Venezia Giulia, gi?

istituita con la legge regionale 10/2023.

Approvata infine la modifica proposta da Di Bert sulla disciplina

della Guardia costiera ausiliaria in merito al ruolo della quale

Pisani aveva chiesto delucidazioni perch? “poco chiaro se si

parla solamente di Guardia costiera o anche di Guarda costiera

ausiliaria”.

