(ACON) FOTOVOLTAICO. CAPOZZI (M5S): PIENO APPOGGIO PETIZIONE NO PARCO ROMANS

sperare che la legge regionale, deputata a individuare le aree

non idonee per la stesura di parchi fotovoltaici nelle nostre

campagne, possa essere considerata retroattiva. Altrimenti, il

nostro territorio pagher? caro questo dilungamento dei tempi per

la sua approvazione”.

Lo rimarca in una nota la consigliera regionale Rosaria Capozzi

(Movimento 5 Stelle), dopo aver assistito al deposito della

petizione contro la realizzazione di impianti fotovoltaici a

terra in prossimit? delle aree residenziali di Romans d’Isonzo.

“Noi continuiamo a sostenere – aggiunge la Capozzi – che, su

questi impianti, sono necessari i dibattiti pubblici. Anche per

dare ai proponenti la possibilit? di spiegare le loro ragioni.

Questa Regione, invece, non ha mai inteso svolgere l’inchiesta

pubblica, seppur con oneri a carico dei proponenti, nemmeno per

gli impianti che la potevano prevedere, per la valutazione degli

impatti ambientali di tali strutture. Non potendolo richiedere i

Comuni interessati, di solito troppo piccoli per una normativa

che prevede almeno 50mila soggetti interessati, sar? altres?

nostra cura far approvare al Consiglio regionale atti di

indirizzo per obbligare la Giunta ad avviare il dibattito

pubblico, laddove consentito dalla legge”.

“Una Regione che negli ultimi tre anni ha gi? approvato due norme

per l’individuazione di aree non idonee dove installare questi

impianti – precisa la pentastellata – avrebbe dovuto essere

capofila a livello nazionale. Invece, come al solito quando si

parla di transizione energetica, rischieremo di essere tra gli

ultimi. Non ci rimane altro se non auspicare che le norme

approvate siano considerate retroattive, almeno per gli impianti

non ancora installati”.

