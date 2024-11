(AGENPARL) - Roma, 19 Novembre 2024

(AGENPARL) – mar 19 novembre 2024 SALVA-MILANO, SANTILLO (M5S): INCIUCIONE DESTRE-PD SU SANATORIA INDEGNA

Roma, 19 nov. – “In commissione Ambiente-Infrastrutture stasera è caduta ogni ipocrisia: destre e Pd hanno appena votato all’unisono l’emendamento al relatore che di fatto mette nero su bianco una delle sanatorie più indegne della storia politica del nostro paese. Un inciucione sconfortante, che “abbona” centinaia di palazzi alti decine di metri costruiti dopo l’abbattimento di precedenti edifici di dimensioni molto più piccole, con procedure edilizie semplificate (SCIA) e in barba a ogni buon senso sui carichi urbanistici. C’è poi la farsa degli abusi di chi ha costruito senza piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata, con cubature smodate e non degne di un paese civile. E con enorme risparmio di oneri di urbanizzazione proprio per gli speculatori: soldi che non saranno disponibili per i servizi ai cittadini. In sostanza, sono proprio le irregolarità su cui la Procura di Milano sta indagando: inchieste che ora verranno neutralizzate. A braccetto, maggioranza e Pd hanno deciso di schierarsi dalla parte degli speculatori, dei funzionari comunali disinvolti e del sindaco Sala contro gli incolpevoli proprietari, contro i giudici che fanno il loro lavoro e contro tutti i milanesi, ormai travolti da una cementificazione incontrollata. Alla Camera, stasera, abbiamo assistito a uno sfacciato ‘tana libera tutti”. Così in una nota il vicecapogruppo M5s alla Camera Agostino Santillo.

