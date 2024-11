(AGENPARL) - Roma, 19 Novembre 2024

ROMA, BARBERA (PRC): "ANCHE RIFONDAZIONE COMUNISTA AL PICCHETTO CONTRO LO

SFRATTO PROMOSSO DAL VATICANO”

“Giovedì 21 novembre anche una delegazione di Rifondazione Comunista sarà

presente in Via del Gonfalone, nel centro storico di Roma, al picchetto

organizzato dall’Unione Inquilini per sostenere la signora di oltre 65 anni

che rischia di essere sfrattata dal Vaticano per finita locazione. Una

situazione molto delicata in quanto si tratta di una persona fragile, con

diverse patologie mediche, da tempo seguita dai servizi sociali del

Municipio del Centro storico, che rischia di andare a finire sulla strada,

ingrossando le fila dei senza tetto romani. Un caso emblematico che questa

volta coinvolge proprio il Vaticano a cui la signora si è più volte

appellata, anche recentemente con l’invio di un’accorata lettera

indirizzata a Papa Francesco, affinché intervenga per bloccare l’esecuzione

del suo sfratto e per garantire una soluzione dignitosa a questa triste

vicenda che si trascina, ormai, da molti anni. Purtroppo il problema degli

sfratti è una vera e propria piaga sociale che a Roma, come in altre grandi

città, sta determinando l’espulsione dei ceti sociali più deboli dal centro

storico e dalle aree adiacenti per fare posto a chi utilizza il patrimonio