(AGENPARL) - Roma, 19 Novembre 2024

(AGENPARL) – mar 19 novembre 2024 E.R.: Tassinari, “Forza Italia raddoppia la percentuale ed i consiglieri regionali eletti, Pietro Vignali a Parma ha fatto un capolavoro”

“Il nostro partito è il terzo della Regione, il secondo del centro destra e rispetto alle elezioni del 2020 ha più che raddoppiato la percentuale passando dal 2,6 al 5,6% e aumentando i voti anche in termini assoluti. Ringrazio di cuore tutti i candidati della nostra lista e gli amici di ‘Noi Moderati’ che hanno portato il loro contributo in termini di idee, presenza e consenso. Voglio fare una menzione speciale a Pietro Vignali che con 7.800 preferenze ha trascinato il partito a sfiorare il 10% della provincia di Parma: è un grande risultato che dimostra come i cittadini sappiano riconoscere e premiare chi ha lavorato bene. Lui assieme alla confermata Valentina Castaldini avrà il compito di portare avanti le idee e le proposte di Forza Italia nei prossimi cinque anni. Credo che questo risultato sia la dimostrazione che è giusto puntare sull’esperienza, sulla competenza e su liste radicate nel territorio. Abbiamo scelto il linguaggio della verità, affrontando temi anche spinosi dicendo le cose come stanno e cercando di arrivare a soluzioni concrete, resistendo alla tentazione di promettere cose irrealizzabili ma anche a quella di criticare tutto sempre e comunque. Il fatto che questa modalità è stata apprezzata dagli elettori è per noi un forte stimolo nel proseguire lungo questa strada, facendo una opposizione responsabile e concreta”. Così in una nota Rosaria Tassinari, deputata e presidente del coordinamento dell’Emilia-Romagna di Forza Italia.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma