Codice strada: Ronzulli (FI), in decenni di potere sinistra non l’ha mai modificato

“Nonostante i tanti proclami e le tante forzature, in decenni di potere la sinistra non ha mai modificato l’impianto normativo relativo al Codice della strada. Oggi sono in vigore norme del 1992. Parliamo di oltre 30 anni fa. Questo governo, e il ministro Salvini che ringrazio, hanno avuto il coraggio di mettere seriamente mano al Codice della strada con un provvedimento fondamentale atteso da decenni, il cui obiettivo primario è ridurre gli incidenti e le vittime sulle nostre strade”. Così la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato Licia Ronzulli intervenendo in discussione generale sul ddl Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al governo per la revisione del Codice della strada. “Abbiamo realizzato un equilibrio tra prescrizioni e sanzioni, perché la nostra priorità deve essere quella di tutelare chi rispetta le regole. Lavoriamo insieme per un futuro più sicuro per tutti, certi che i cittadini staranno dalla nostra parte”, ha concluso.