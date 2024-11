(ACON) SALUTE. COMITATO CLCV: ANALISI LISTE DI ATTESA, TEMPI ACCORCIATI/1

(AGENPARL) - Roma, 19 Novembre 2024

all’attivit? di ricovero/interventi chirurgici (soprattutto

oncologici, ma non solo) sia alla specialistica ambulatoriale

(istituzionale e di libera professione intramoenia), si sta

registrando un netto miglioramento dei tempi di attesa e il 2023

conferma il trend rilevato nel 2022 in termini di crescita del

numero di prescrizioni, di prestazioni erogate e di percentuali

di prestazioni erogate nei tempi previsti.

Lo si apprende dall’analisi generale del sistema degli accessi

sanitari anno 2023 presentata dall’assessore Riccardo Riccardi

con Joseph Polimeni e Gianna Zamaro, rispettivamente direttori

dell’Azienda regionale di coordinamento per la salute (Arcs) e

della direzione centrale Salute, al Comitato per la legislazione,

il controllo e la valutazione riunito da Nicola Conficoni (Pd)

sulla base della clausola valutativa prevista nella legge

regionale 7/2009 sul contenimento dei tempi d’attesa delle

prestazioni sanitarie in Fvg.

Ai fini della relazione, sono stati considerati i volumi delle

prestazioni erogate, di quelle prescritte e di quelle in libera

professione intramoenia, i tempi di attesa ex-ante (ovvero

prospettati all’utente dal Cup al momento della prenotazione)

ambulatoriali e dei ricoveri. Per la reportistica sui tempi di

attesa ambulatoriali e di ricovero, sono state monitorate le

prestazioni incluse nel paniere del Piano nazionale governo liste

di attesa (Pngla) 2019-2021, mentre per l’analisi dei volumi

ambulatoriali ? stata valutata l’interezza dell’offerta. Dal

momento che il 2020 rappresenta un anno anomalo in quanto post

pandemico, i suoi dati non sono stati ritenuti validi per una

comparazione e dunque omessi, tenendo come banco di paragone il

2019.

Nel documento si legge, inoltre, che la ricetta dematerializzata

in specialistica ambulatoriale ? ormai lo strumento consolidato

per la prescrizione e ha raggiunto piena maturit?; vi ?

particolare criticit? relativamente ai tempi di attesa per alcune

branche (diagnostica per immagini, cardiologia, oculistica, per

citare le pi? rilevanti); si ritiene fondamentale

l’implementazione del manuale Rao (Raggruppamenti di attesa

omogenea) redatto dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari

regionali (Agenas), manuale che ? stato trasmesso alle Aziende

sanitarie che lo stanno utilizzando sempre pi?.

Polimeni ha anche detto che “le agende delle liste sono gestite

in modo dinamico e vanno tenute pulite”, “si stanno introducendo

elementi di appropriatezza dal punto di vista delle

prescrizioni”, “ci sono Aziende che hanno premuto l’acceleratore

sull’attivit? aggiuntiva dei medici, altre prevedono agende in

over booking”, “va implementata l’attivit? libero-professionale

d’azienda”, “il privato accreditato ? un’offerta pubblica perch?

avviene per nome e per conto del Servizio sanitario, sia esso

nazionale o regionale”.

“I risultati si cominciano a vedere e sono importanti sia come

volumi di attivit?, sia come tempistiche di accesso e sia come

esercizio del diritto di garanzia della prestazione”, ha ribadito.

La direttrice Zamaro ha quindi stressato la parte riferita al

problema del personale affermando che “se manca, non c’? e basta.

In tanti hanno preso la decisione di migrare verso strutture

accreditate, dove i turni sono pi? sostenibili, aspetto che

magari supera anche quello della remunerazione”. E sempre in

riferimento al privato accreditato, ha sostenuto che “in altre

regioni del Centro-Nord le liste d’attesa sono pi? basse che in

Fvg perch? l? la cooperazione pubblico/privato ? importante,

mentre noi abbiamo una percentuale che oggi non ? pi? sufficiente

a soddisfare la domanda di prestazioni”.

