Comunicato stampa: Biblioteca. Presentazione del volume Spinascura. Mercoledì 20 novembre alle 17.30.

Presentazione del volume Spinascura. Mercoledì 20 novembre alle 17.30 in biblioteca

La Biblioteca Comunale Maria Goia, in collaborazione con la libreria Giunti al Punto di Milano Marittima è lieta di invitare la cittadinanza alla presentazione del volume Spinascura, mercoledì 20 novembre 2024 alle ore 17.30 in biblioteca, Saranno presenti le autrici che dialogheranno con Mariasole Silvani della libreria Giunti. Al termine il firmacopie.

Le autrici Federica Frezza e Martina Peloponesi sono anche le ideatrici del seguitissimo Bouquet of Madness (BOM), un podcast di true crime che tratta in particolare casi misteriosi e irrisolti.

“A Spinascura, come negli altri paesini dell’Emilia, non cambia mai nulla e non si può avere fretta. Qui il tempo è distorto e sembra impossibile staccarsi da quell’abbraccio che, a volte, diventa una morsa come la nebbia che stringe la Bassa. Tutti sanno tutto di tutto e di tutti. Niente potrà mai prenderti di sorpresa. Tranne il cadavere di una giovane ragazza abbondonato sull’argine del fiume.”