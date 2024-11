(ACON) VIOLENZA DONNE. HONSELL (OPEN): PATRIARCATO NON SI COMBATTE CON SLOGAN

(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2024

lun 18 novembre 2024 (ACON) Trieste, 18 nov – "Le dichiarazioni del ministro

dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, sono gravi e

inadatte al ruolo istituzionale che ricopre. Negano, infatti, che

ci sia un problema generale di scarsa educazione all’affettivit?,

dovuta a una radicata presenza del patriarcato maschilista”.

Lo afferma in una nota il consigliere regionale Furio Honsell

(Open Fvg), relativamente a quanto dichiarato dal ministro

Valditara in occasione della presentazione della Fondazione

Giulia Cecchettin alla Camera dei deputati.

“Non si dimentichi – sottolinea Honsell – il bunga bunga

berlusconiano mai condannato dai politici di destra. Individuare

l’origine dell’incremento delle violenze di genere nella presenza

di immigrati significa che il Ministro ignora completamente i

femminicidi e ripete in modo superficiale uno slogan. Forse –

prosegue l’esponente di minoranza – non ha mai letto le

statistiche n? dei reati n? del ruolo che i lavoratori immigrati

svolgono nell’economia del nostro paese.

“Il Ministro – conclude Honsell – provveda a promuovere

l’educazione sessuale e all’affettivit? nelle scuole e tralasci

certi commenti a fronte dell’associazione intitolata a Giulia

Cecchettin”.

