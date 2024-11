AC Roma e AS Roma : seconda edizione di “Tieni in gioco la vita”

(AGENPARL) - Roma, 17 Novembre 2024

(AGENPARL) – dom 17 novembre 2024 “Tieni in gioco la vita”: seconda edizione della campagnadell’AS Roma per uno stile di guida sicuro e responsabile

Roma, 17 novembre 2024

L’AS Roma rinnova l’impegno con Automobile Club Roma e Toyota, per la promozione di uno stile di guida sicuro e responsabile tra i giovani della Capitale.

Dopo il successo della prima edizione della campagna “Tieni in gioco la vita”, che si è svolta a marzo 2024 coinvolgendo oltre cento studenti dell’ultimo anno di tre istituti scolastici romani e l’intera squadra della Roma Primavera come testimonial del progetto, ha preso il via lo scorso 12 novembre il secondo corso teorico e pratico rivolto ad altri tre istituti della città.

Prosegue così l’iniziativa che l’AS Roma ha ideato insieme ad Automobile Club Roma con il supporto di Toyota per cercare di contrastare il drammatico bilancio di vittime di incidenti stradali che avvengono ogni anno nelle strade della Capitale.

La distrazione alla guida e il mancato rispetto della segnaletica riguardano oltre la metà dei casi, con l’eccesso di velocità ad occupare il primo posto. Per questo motivo, gli studenti delle scuole IIS Giorgi-Woolf, ITIS Galileo Galilei e ITC Vincenzo Arangio Ruiz, insieme con i ragazzi e le ragazze delle due formazioni Primavera giallorosse in qualità di testimonial credibili e amplificatori del messaggio della sicurezza, hanno assistito a lezioni teoriche interattive per un corretto stile di guida presso la Sala Consiliare messa gentilmente a disposizione dal IX Municipio. Valerio Vella, Responsabile ACI Ready2Go, nelle due ore di lezione di teoria ha affrontato i concetti fondamentali della guida in sicurezza utili a prevenire l’incidentalità stradale: limiti di velocità, sicurezza attiva e passiva, dispositivi ADAS e consigli per mantenere sempre la massima concentrazione al volante.