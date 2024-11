(AGENPARL) - Roma, 14 Novembre 2024

(AGENPARL) – gio 14 novembre 2024 Europa. Liris (FdI). Pd prende posizione contraria agli interessi nazionali

“La decisione del Pd di contestare la nomina di Raffaele Fitto a vicepresidente della Commissione Europea, dimostra che sono un partito allo sbando. Appoggiare Fitto, una delle personalità politiche più valide che l’Italia può offrire in ambito europeo, significa tutelare non solo gli interessi degli italiani, ma anche quelli dell’intera Europa. Essere un ostacolo per l’Italia non equivale a fare opposizione. Il PD deve vergognarsi: dopo aver fatto del male all’Italia quando ha avuto per 10 anni responsabilità di governo, oggi persevera nell’errore prendendo posizioni contrarie agli interessi nazionali”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Guido Liris.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica