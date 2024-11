ECCO LA MARATONINA DI SAN BIAGIO, GIÀ 500 ISCRITTI: LUNEDI’ LA PRESENTAZIONE UFFICIALE | Comunicato Stampa

(AGENPARL) - Roma, 14 Novembre 2024

(AGENPARL) – gio 14 novembre 2024 COMUNICATO STAMPA

ECCO LA MARATONINA DI SAN BIAGIO,

GIÀ 500 ISCRITTI

Conto alla rovescia per la quinta edizione della mezza maratona che

domenica 24 novembre si svilupperà nel territorio comunale di San

Biagio di Callalta, off rendo anche il suggestivo passaggio davanti al

Sacrario Militare di Fagarè. Iscrizioni aperte sino al 21 novembre, con

tariff a scontata per i gruppi. Di contorno, corse aperte a tutti sulle

distanze di 6 e 10 km. Lunedì 18 novembre la presentazione uffi ciale

San Biagio di Callalta (Treviso), 14 novembre 2024 – San Biagio di Callalta si prepara

ad ospitare una delle ultime mezze maratone della stagione veneta. Domenica 24

novembre, nel Trevigiano, va in scena la quinta edizione della Maratonina di San

Biagio, evento sulla classica distanza dei 21,097 km, a cui sono già iscritti circa 500

appassionati provenienti da tutto il Nordest e che quest’anno sarà valido per

l’assegnazione del 1° Trofeo Kinè4Sport che premierà i vincitori (uomo e donna) della

gara.

La Maratonina di San Biagio è una delle ultime nate nel ricco panorama delle mezze

maratone di fine anno, il fiore all’occhiello, in termini organizzativi, dell’Atletica San

Biagio, società tra le più attive nel panorama dell’atletica regionale, con una decina di

manifestazioni allestite tra pista e strada durante l’anno.

Il percorso (con omologazione Fidal di categoria A) sarà identico a quello delle prime

quattro edizioni. La partenza avverrà nei pressi della pista di atletica di San Biagio di

Callalta, mentre il traguardo sarà collocato a poche centinaia di metri di distanza, di

fronte al municipio, nelle cui vicinanze troveranno spazio i servizi post-gara. Il tracciato

sarà una sorta di anello da percorrere in senso antiorario che attraverserà anche le

frazioni di Rovarè, Sant’Andrea di Barbarana, Fagarè e Cavriè. Una lunga e

scorrevole passerella che toccherà i borghi rurali disseminati nella campagna, non

lontano dal fiume Piave.

Momento particolarmente significativo, il transito dei partecipanti davanti al Sacrario

Militare di Fagarè, monumento funebre in cui riposano i resti di oltre 10.000 soldati

morti nel corso delle sanguinose battaglie che si combatterono lungo le sponde del fiume

tra il 1917 e il 1918.

Il passaggio davanti al Sacrario Militare avverrà nel corso dell’ottavo chilometro, poco

prima di un giro di boa che porterà gli atleti a percorrere la strada regionale Postumia

in entrambi i sensi di marcia. Le iscrizioni, sul portale http://www.endu.net, resteranno aperte

sino al 21 novembre: la quota in vigore è di 32 euro, mentre per le società che

iscriveranno almeno dieci atleti la tariffa individuale è di 29 euro.

L’edizione 2024 coinciderà anche con la terza edizione di “Seguendo la maratonina”,

prova a carattere ludico-motorio aperta a tutti, a passo libero, sulle distanze di 6 e 10

km che per la prima parte ripercorrerà il tracciato della mezza maratona. A differenza

degli anni scorsi, anche per le prove a carattere ludico-motorio la partenza sarà in

prossimità dello stadio.

Lunedì 18 novembre, alle 19, all’ex scuola elementare di San Biagio di Callalta,

vicino al municipio, la presentazione ufficiale dell’evento. Il conto alla rovescia sta per

iniziare.

In allegato, foto dell’edizione 2023 della Maratonina di San Biagio