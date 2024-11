CONTIENE FOTO# CONTROLLI MIRATI DEI CARABINIERI A CERVETERI. UN ARRESTATO, UNA VETTURA RECUPERATA E OLTRE 300 PERSONE IDENTIFICATE. 8 PERSONE SEGNALATE IN VIA AMMINISTRATIVA ALLA PREFETTURA.

(AGENPARL) - Roma, 14 Novembre 2024

(AGENPARL) – gio 14 novembre 2024 Legione Carabinieri Lazio

Compagnia di Civitavecchia

Comunicato stampa

CONTROLLI MIRATI DEI CARABINIERI A CERVETERI.

UN ARRESTATO, UNA VETTURA RECUPERATA E OLTRE 300 PERSONE IDENTIFICATE.

8 PERSONE SEGNALATE IN VIA AMMINISTRATIVA ALLA PREFETTURA.

I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno effettuato una serie di

controlli mirati a garantire la sicurezza nel comune di Cerveteri,

finalizzati a contrastare le attività illecite in genere e far percepire

maggiore sicurezza al cittadino.

Il bilancio dell’attività è di una persona arrestata, di 54 anni,

destinatario di ordinanza di custodia in carcere, e alla denuncia alla

Procura della Repubblica per un’altra persona che, a seguito di un controllo

ha dato in escandescenze insultando i militari che lo stavano identificando.

Durante il servizio i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, allertati per un